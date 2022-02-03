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Некоторым пенсионерам в России начислят 2 тысячи рублей на банковскую карту

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 20:01
Экономика
Некоторым пенсионерам в России начислят 2 тысячи рублей на банковскую карту
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 февраля. Пожилым россиянам, которые получают выплаты на банковскую карту, могут начислить 2 тысячи рублей. Такая возможность появляется при переходе на банк ВТБ, пишет PRIMPRESS. 

Например, всем, кто начнет получать пенсию на карту этой кредитно-финансовой организации до апреля, начислят денежный бонус. Потратить средства можно на любые цели. Кроме того, процент на остаток по счету будет увеличен — до 7% годовых.

В случае незаконных списаний российские пенсионеры также получат страховку. Таким образом, банк защитит своих клиентов от действий мошенников. Страховка будет бесплатной.

Пенсионный фонд России (ПФР) по Москве и Московской области ранее объявил, что неработающие граждане с 3 февраля начнут получать проиндексированные на 8,6% выплаты. Помимо пенсии за январь, гражданам начислят доплату за этот же месяц.

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