Некоторым пенсионерам в России начислят 2 тысячи рублей на банковскую карту

Москва, 3 февраля. Пожилым россиянам, которые получают выплаты на банковскую карту, могут начислить 2 тысячи рублей. Такая возможность появляется при переходе на банк ВТБ, пишет PRIMPRESS.

Например, всем, кто начнет получать пенсию на карту этой кредитно-финансовой организации до апреля, начислят денежный бонус. Потратить средства можно на любые цели. Кроме того, процент на остаток по счету будет увеличен — до 7% годовых.

В случае незаконных списаний российские пенсионеры также получат страховку. Таким образом, банк защитит своих клиентов от действий мошенников. Страховка будет бесплатной.

Пенсионный фонд России (ПФР) по Москве и Московской области ранее объявил, что неработающие граждане с 3 февраля начнут получать проиндексированные на 8,6% выплаты. Помимо пенсии за январь, гражданам начислят доплату за этот же месяц.