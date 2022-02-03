Публицист Шахназаров горячо поддержал ответ МИД РФ на блокировку российского канала в ФРГ

Ответ России на блокировку вещания компании RT DE немецким регулятором Medienanstalt Berlin-Brandenburg в виде закрытия вещания немецкой компании Deutsche Welle абсолютно адекватно, справедливо и соразмерно. Об этом ФАН заявил ФАН известный публицист Михаил Шахназаров.

Накануне стало известно, что Россия объявила ответные меры на запрет вещания телеканала RT в Германии. Предполагается закрытие корреспондентского пункта Deutsche Welle и отзыв аккредитации у его сотрудников в России, а также прекращение вещания телерадиокомпании. Кроме того, Москва намерена признать Deutsche Welle иноагентом. Санкции против европейской компании инициированы российским МИД.

Российский журналист и радиоведущий Михаил Шахназаров заявил, что всецело поддерживает реакцию российской стороны и считает инициативу МИД России абсолютно справедливой и правильной.

«Запад давно утратил понимание каких-либо норм и критериев справедливости. То, что там делают, — даже не политика двойных стандартов, а обычный произвол. Они, не задумываясь, вводят так называемые санкции против нашей страны и российских компаний и объясняют свои агрессивные выпады тем, что, по их мнению, «русские виноваты по определению». Когда эти люди встречают зеркальные меры, они изумляются и объясняют их тем, что мы якобы не осознаем своей вины. Ответ абсолютно нормален и справедлив, хотя наши оппоненты, скорее всего, сделают вид, что этого не понимают».

vk.com / Михаил Шахназаров

Собеседник ФАН с сарказмом заключил, что цивилизованные люди из любой ситуации могут извлечь выгоду. Он добавил, что финансовые средства, которые Германия тратила на зарплату работавших в русском секторе Deutsche Welle журналистов, а также сэкономленные на вещании расходы Правительство ФРГ сможет направить на что-то более важное, чем пропаганда европейских ценностей среди российских пользователей. Михаил Шахназаров предложил немцам потратить освободившиеся после закрытия проекта деньги на защиту окружающей среды или устройство быта беженцев из разоренных Соединенными Штатами стран.

Ранее ФАН дал прогноз на выступление российских спортсменов в Пекине. Россия по итогам Зимних Олимпийских игр в Пекине должна войти в тройку лучших.