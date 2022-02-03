Публицист Шахназаров горячо поддержал ответ МИД РФ на блокировку российского канала в ФРГ

Ответ России на блокировку вещания компании RT DE немецким регулятором Medienanstalt Berlin-Brandenburg в виде закрытия вещания немецкой компании Deutsche Welle абсолютно адекватно, справедливо и соразмерно. Об этом ФАН заявил ФАН известный публицист Михаил Шахназаров.
Накануне стало известно, что Россия объявила ответные меры на запрет вещания телеканала RT в Германии. Предполагается закрытие корреспондентского пункта Deutsche Welle и отзыв аккредитации у его сотрудников в России, а также прекращение вещания телерадиокомпании. Кроме того, Москва намерена признать Deutsche Welle иноагентом. Санкции против европейской компании инициированы российским МИД.
Российский журналист и радиоведущий Михаил Шахназаров заявил, что всецело поддерживает реакцию российской стороны и считает инициативу МИД России абсолютно справедливой и правильной.
«Запад давно утратил понимание каких-либо норм и критериев справедливости. То, что там делают, — даже не политика двойных стандартов, а обычный произвол. Они, не задумываясь, вводят так называемые санкции против нашей страны и российских компаний и объясняют свои агрессивные выпады тем, что, по их мнению, «русские виноваты по определению». Когда эти люди встречают зеркальные меры, они изумляются и объясняют их тем, что мы якобы не осознаем своей вины. Ответ абсолютно нормален и справедлив, хотя наши оппоненты, скорее всего, сделают вид, что этого не понимают».
Ранее ФАН дал прогноз на выступление российских спортсменов в Пекине. Россия по итогам Зимних Олимпийских игр в Пекине должна войти в тройку лучших.