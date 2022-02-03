Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 20:25
20:25
Политика
Путин в шутку предложил участникам «Деловой России» выступить без микрофонов
20:24
Экономика
Украинский энергоэксперт Землянский отметил просчет Польши с газопроводом Opal
20:23
Общество
Судьбой уникального самарского элеватора озаботились в Нидерландах
20:22
Общество
Унаследованная мутация: врач-генетик о том, какие виды рака бывают наследственными
20:18
Политика
Зеленский: Киев положительно воспринял предложение Эрдогана «помирить» Украину и Россию
20:16
Спорт
Президент Сербии заявил, что болел за Медведева в финале Australian Open
20:16
Происшествия
Огонь охватил пристройку к Богоявленскому кафедральному собору в центре Москвы
20:13
Армия
Ростех завершит испытания предназначенной для ВДВ самоходки «Лотос» в 2022 году
20:13
Весь мир
Разведка США раскрыла возможную причину «гаванского синдрома»
20:11
Шоу-бизнес
Брат музыканта Владимира Кузьмина оказался в больнице после запоя из-за конфликта с женой
Все новости

ВС РФ и Белоруссии нанесли артиллерийские удары по «противнику» на учениях под Брестом

Армия
ВС РФ и Белоруссии нанесли артиллерийские удары по «противнику» на учениях под Брестом
vk.com  /  Типичный Нижний Новгород /Кирилл Мартынов

Минск, 3 февраля. Военнослужащие ВС РФ и Белоруссии отработали боевую стрельбу, артиллерийские и авиаудары, а также прием «танковая карусель» в ходе проверки сил реагирования Союзного государства под Брестом.

Отмечается, что российско-белорусские военные маневры проходят на полигоне Брестский. В ходе учений группа белорусских вертолетов Ми-24 нанесла удары по объектам условного противника. Одновременно танкисты соединения Восточного военного округа (ВВО) ВС РФ применили способ огневого поражения «танковая карусель».

Подчеркивается, что экипажи самолетов Як-130 и Су-25 обстреляли технику и живую силу «противника» неуправляемыми авиационными ракетами. При этом артиллеристы двух стран нанесли удары по пунктам управления, минометным позициям и по выдвигающимся силам неприятеля.

Проверка сил Союзного государства проводится в два этапа. За отработкой учебно-боевых задач наблюдали министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин.

Вернуться назад
Все новости / Армия / ВС РФ и Белоруссии нанесли артиллерийские удары по «противнику» на учениях под Брестом
россия учения танкисты
Комментировать