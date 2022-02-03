ВС РФ и Белоруссии нанесли артиллерийские удары по «противнику» на учениях под Брестом

Минск, 3 февраля. Военнослужащие ВС РФ и Белоруссии отработали боевую стрельбу, артиллерийские и авиаудары, а также прием «танковая карусель» в ходе проверки сил реагирования Союзного государства под Брестом.

Отмечается, что российско-белорусские военные маневры проходят на полигоне Брестский. В ходе учений группа белорусских вертолетов Ми-24 нанесла удары по объектам условного противника. Одновременно танкисты соединения Восточного военного округа (ВВО) ВС РФ применили способ огневого поражения «танковая карусель».

Подчеркивается, что экипажи самолетов Як-130 и Су-25 обстреляли технику и живую силу «противника» неуправляемыми авиационными ракетами. При этом артиллеристы двух стран нанесли удары по пунктам управления, минометным позициям и по выдвигающимся силам неприятеля.

Проверка сил Союзного государства проводится в два этапа. За отработкой учебно-боевых задач наблюдали министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин.