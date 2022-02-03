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«Газпром» и Минпромторг заключили соглашение о сотрудничестве при добыче лития

Экономика
«Газпром» и Минпромторг заключили соглашение о сотрудничестве при добыче лития
wikipedia.org  /  Dnn87 / CC BY 3.0

Москва, 3 февраля. Холдинг «Газпром» подписал с Минпромторгом РФ и Иркутской нефтяной компанией (ИНК) документы по проекту добычи лития на Ковыктинском месторождении. Об этом говорится в совместном заявлении.

Спрос на литий в ближайшем будущем продолжит заметно расти, указал председатель «Газпрома» Алексей Миллер. Россия весь объем потребляемого в стране лития импортирует, потому особенно важно развивать отечественные технологические компетенции в этой области, подчеркнул он.

«... важный, предметный шаг к решению амбициозной задачи полного обеспечения российской промышленности отечественными редкими и редкоземельными металлами к 2030 году», — отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Прирост стоимости найденных полезных ресурсов за последнее пятилетие в России достиг около 150 трлн рублей. Об этом заявил ранее руководитель компании «Росгеология» Сергей Горьков.

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Газпром геология минпромторг ископаемые литий
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