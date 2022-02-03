Кабмин изучит вопрос возобновления программы утилизации машин по поручению Путина

Москва, 3 февраля. Президент России Владимир Путин призвал изучить идеи о возобновлении программы утилизации автомобилей. С просьбой передать это поручение Минпромторгу он обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

С соответствующим предложением на встрече главы государства с «Деловой Россией» выступил один из участников этой организации.

«Андрей Рэмович, дайте, пожалуйста, поручение Минпромторгу, а потом доложите предложения, которые вы подготовили», — сказал Путин, комментируя само предложение и пояснения Белоусова на эту тему.

Вероятность увеличения утильсбора для новых машин с двигателем внутреннего сгорания — небольшая. Такое заявление сделал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в конце декабря 2021 года.