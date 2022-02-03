Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 20:24
20:24
Экономика
Украинский энергоэксперт Землянский отметил просчет Польши с газопроводом Opal
20:23
Общество
Судьбой уникального самарского элеватора озаботились в Нидерландах
20:22
Общество
Унаследованная мутация: врач-генетик о том, какие виды рака бывают наследственными
20:18
Политика
Зеленский: Киев положительно воспринял предложение Эрдогана «помирить» Украину и Россию
20:16
Спорт
Президент Сербии заявил, что болел за Медведева в финале Australian Open
20:16
Происшествия
Огонь охватил пристройку к Богоявленскому кафедральному собору в центре Москвы
20:13
Армия
Ростех завершит испытания предназначенной для ВДВ самоходки «Лотос» в 2022 году
20:13
Весь мир
Разведка США раскрыла возможную причину «гаванского синдрома»
20:11
Шоу-бизнес
Брат музыканта Владимира Кузьмина оказался в больнице после запоя из-за конфликта с женой
20:09
Экономика
Банк России запретит нефинансовым организациям работать с иностранной валютой
Все новости

Бывший возлюбленный Волочковой заявил о непростительном поступке балерины

Шоу-бизнес
Бывший возлюбленный Волочковой заявил о непростительном поступке балерины
Prt Scr premier.one

Москва, 3 февраля. Балерина Анастасия Волочкова неожиданно рассталась с ухажером Сергеем Кузнецовым. Экс-бойфренд звезды категорично высказался о разрыве со звездой из-за ее поступка.

Волочкова открыто делилась с поклонниками эмоциями в связи с новым романом, однако короткие отношения артистки подошли к концу спустя лишь месяц. Звезда не скрывает свои переживания из-за разрыва, но избегает обсуждать причину.

Экс-возлюбленный Волочковой Кузнецов также отказался делиться деталями расставания. Однако он заявил, что не готов простить артистку за некий поступок.

«О причинах разрыва отношений не хочу говорить. Мне не хотелось бы обливать грязью Анастасию. У нее ее и так всего хватает. Единственное хочу сказать, что любой уважающий себя мужчина и отец не простит то, что она сделала. Отношений у нас нет и не будет», — отметил Кузнецов в комментарии изданию «СтарХит».

Несмотря на скрытность, Кузнецов согласился поделиться планами на будущее. Он признался, что не заинтересован в популярности и планирует вернуться к скромному образу жизни, передает «Вечерняя Москва».

Близкий друг Волочковой Андрей Ковалев прокомментировал разрыв балерины. Он отметил, что артистка в очередной раз столкнулась с альфонсом из-за своего успеха.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Бывший возлюбленный Волочковой заявил о непростительном поступке балерины
волочкова кузнецов балерина
Комментировать