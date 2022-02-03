Бывший возлюбленный Волочковой заявил о непростительном поступке балерины

Москва, 3 февраля. Балерина Анастасия Волочкова неожиданно рассталась с ухажером Сергеем Кузнецовым. Экс-бойфренд звезды категорично высказался о разрыве со звездой из-за ее поступка.

Волочкова открыто делилась с поклонниками эмоциями в связи с новым романом, однако короткие отношения артистки подошли к концу спустя лишь месяц. Звезда не скрывает свои переживания из-за разрыва, но избегает обсуждать причину.

Экс-возлюбленный Волочковой Кузнецов также отказался делиться деталями расставания. Однако он заявил, что не готов простить артистку за некий поступок.

«О причинах разрыва отношений не хочу говорить. Мне не хотелось бы обливать грязью Анастасию. У нее ее и так всего хватает. Единственное хочу сказать, что любой уважающий себя мужчина и отец не простит то, что она сделала. Отношений у нас нет и не будет», — отметил Кузнецов в комментарии изданию «СтарХит».

Несмотря на скрытность, Кузнецов согласился поделиться планами на будущее. Он признался, что не заинтересован в популярности и планирует вернуться к скромному образу жизни, передает «Вечерняя Москва».

Близкий друг Волочковой Андрей Ковалев прокомментировал разрыв балерины. Он отметил, что артистка в очередной раз столкнулась с альфонсом из-за своего успеха.