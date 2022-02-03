Сенатор Пушков отметил отсутствие препятствий для работы сотрудников DW в России

Москва, 3 февраля. Россия не запрещала представителям корпункта телерадиокомпании Deutsche Welle заниматься журналистикой в стране, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор выступил на фоне заявления МИД России о ликвидации бюро в стране. Решение стало частью мер реагирования на блокировку канала RT DE в Германии.

«Речь идет только о функционировании бюро (Deutsche Welle в России. — Прим. ФАН) и, соответственно, всех тех, кто в нем занят, то есть они лишаются аккредитации. Но это не значит, что эти люди лишаются возможности заниматься журналистской деятельностью. Насколько я могу понять, в объявленных МИД РФ мерах не идет речи о запрете на профессию», — подчеркнул Пушков.

Ранее блогер Вадима Манукян счел действия российского министерства в адрес DW давно назревшими. Эксперт также обратил внимание на провокационное поведение издания в РФ.