Захарова заявила о двойных стандартах Германии после реакции на запрет вещания DW

Москва, 3 февраля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию Германии на запрет вещания телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ, намекая на двойные стандарты.

Соответствующим заявлением дипломат поделилась в своем Telegram-канале, добавив хештэгом «#ЭтоДругое». Так она прокомментировала реакцию немецкой стороны на ответные меры Москвы на ограничения для телеканала RT DE.

«Госминистр ФРГ по культуре и СМИ (Клаудия Рот. — Прим. ФАН.) счел неприемлемым запрет вещания Deutsche Welle в России. #ЭтоДругое», — подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что Комиссия по регистрации и надзору немецкого медиарегулятора MABB решила прекратить трансляцию RT DE на территории Германии. Ведомство приняло соответствующее решение на фоне отсутствия у телеканала необходимого разрешения для вещания.