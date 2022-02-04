Татьяна Навка поддерживает сборную России перед Олимпиадой

Москва, 4 февраля. Фигуристка Татьяна Навка восхитилась тем, насколько мужественны российские олимпийцы. На своей странице в Instagram член жюри шоу «Ледниковый период» поведала, как бывает трудно и что ждет сборную России на соревнованиях в Пекине. Олимпийская чемпионка по танцам на льду 2006 года с грустью вспомнила, что россияне больше не смогут выступать под собственным флагом. Навка также не исключила вероятность, что зимняя Олимпиада в Пекине вообще может быть отменена. При этом она отметила, что если подобное произойдет, то это станет страшным сценарием.

«Уже завтра в Пекине стартуют Олимпийские игры. Увы и ах, Россия — единственная страна, которая выступает не под своим национальным флагом, а под флагом ОКР. Но даже в этом мы уникальны. Нас хотят сломить, воспитать или прогнуть под себя, ущемить в наших правах, но не получится! В этом и есть сила духа нашего народа», — подчеркнула Навка в личном микроблоге.

При этом тренер искренне верит, даже несмотря на сложившую ситуацию, российские спортсмены смогут отстоять страну и сделают все от них зависящее, чтобы победить, доказав всему миру, чего они достойны и на что способны!

«Мы всей страной верим, поддерживаем и болеем за вас, ребята!» — написала Татьяна.

Pr Scr instagram.com / @tatiana_navka

Навка добавила, что на собственном примере знает о давлении на соревнования крупного масштаба. Спортсменка прикрепила к словам поддержки архивное фото с фигуристом Романом Костомаровым, с которым они когда-то завоевывали несколько золотых медалей.

Ранее сообщалось, как бывший супруг фигуристки Александр Жулин изменил ей в браке.