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Татьяна Навка поддерживает сборную России перед Олимпиадой

Спорт
Татьяна Навка поддерживает сборную России перед Олимпиадой
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 4 февраля. Фигуристка Татьяна Навка восхитилась тем, насколько мужественны российские олимпийцы. На своей странице в Instagram член жюри шоу «Ледниковый период» поведала, как бывает трудно и что ждет сборную России на соревнованиях в Пекине. 

Олимпийская чемпионка по танцам на льду 2006 года с грустью вспомнила, что россияне больше не смогут выступать под собственным флагом. Навка также не исключила вероятность, что зимняя Олимпиада в Пекине вообще может быть отменена. При этом она отметила, что если подобное произойдет, то это станет страшным сценарием. 

«Уже завтра в Пекине стартуют Олимпийские игры. Увы и ах, Россия — единственная страна, которая выступает не под своим национальным флагом, а под флагом ОКР. Но даже в этом мы уникальны. Нас хотят сломить, воспитать или прогнуть под себя, ущемить в наших правах, но не получится! В этом и есть сила духа нашего народа», — подчеркнула Навка в личном микроблоге.

При этом тренер искренне верит, даже несмотря на сложившую ситуацию, российские спортсмены смогут отстоять страну и сделают все от них зависящее, чтобы победить, доказав всему миру, чего они достойны и на что способны!

«Мы всей страной верим, поддерживаем и болеем за вас, ребята!» — написала Татьяна.

«Наши спортсмены сделают все от них зависящее»: Татьяна Навка поддержала сборную России перед Олимпиадой
Pr Scr instagram.com / @tatiana_navka

Навка добавила, что на собственном примере знает о давлении на соревнования крупного масштаба. Спортсменка прикрепила к словам поддержки архивное фото с фигуристом Романом Костомаровым, с которым они когда-то завоевывали несколько золотых медалей. 

Ранее сообщалось, как бывший супруг фигуристки Александр Жулин изменил ей в браке. 

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Все новости / Спорт / Татьяна Навка поддерживает сборную России перед Олимпиадой
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