Успенская похвалила Путина за решительную позицию в вопросе легализации наркотиков в РФ

Москва, 3 февраля. Королева русского шансона, 64-летняя певица Любовь Успенская затронула тему легализации наркотиков. Исполнительница хита «Кабриолет» похвалила президента России Владимира Путина за его решительную позицию по этому вопросу.

Успенская, имеющая гражданство США, не понаслышке знает, насколько тлетворное влияние наркотики оказывают на молодежь. По словам певицы, запрещенные вещества попросту иссушают людям мозг.

«Я горжусь тем, что наша страна не легализовала марихуану. Сегодня во всех странах, в том числе в Америке, продают и просто разрушают молодежь. Наш президент сказал, что мы никогда в жизни не легализуем эту траву, она никогда в жизни к нам не попадает, и за это надо наказывать», — озвучила певица свою позицию в беседе с Daily Storm.

Проблема наркотиков коснулась и самой Успенской, чья дочь Татьяна Плаксина на протяжении длительного времени жила в США. Артистка подчеркнула, что в России «хотя бы можно жить и спасаться от того, что там легализуют». Даже в Швейцарии, по словам Успенской, торгуют наркотиками в табачных магазинах, что приводит певицу в полное недоумение.

У Любови Успенской, как известно некоторым ее поклонникам, есть и вторая «дочь». В конце января певица поподробнее рассказала о маленькой девочке, которая время от времени появляется в ее Instagram-аккаунте.