Лидер латышской партии «Новое согласие» Янис Кузинс рассказал о политических настроениях граждан Латвии накануне предстоящих парламентских выборов. Непродуманная социально-экономическая политика латышского руководства, по его словам, может привести к серьезным политическим потрясениям в стране.

По словам лидера «Нового согласия», латыши очень недовольны той политикой, которую ведет действующее руководство страны.

«Латыши очень недовольны правительством. Происходят большие акции протеста, в которых участвую 50 тысяч человек. Мы видим большие изменения в Латвии, ситуация дошла до того, что все может поменяться очень кардинально. Даже может произойти выход из НАТО и ЕС», — заявил Янис Кузинс.

Вынуждает латышей выходить на акции протеста, по его словам, неграмотная социально-экономическая политика, которая ведет к повышению стоимости коммунальных услуг для населения и стремительной инфляции на фоне снижения доходов населения.

Большое негодование у латышей вызывает отсутствие поддержки местных производителей, которые не могут выдержать конкуренцию со стороны других европейских производителей.

«Зашла дешевая торговая сеть Lidl, которая всем сразу убила цены. Все поняли, что не смогут зарабатывать, потому что Lidl приходят с дешевыми товарами из Германии. Местные сельхозпроизводители не могут продавать свою продукцию, потому у людей нет денег, и они идут покупать дешевые немецкие товары», — рассказал Янис Кузинс.

Все большее недовольство жителей Латвии вызывает репрессивная госполитика в отношении предпринимателей, руководителей администраций и политиков, которые выступают за установление хороших отношений с РФ.

«Мэр Вентспилса сейчас находится под следствием, его держат в тюрьме и не выпускают, потому что он хотел дружить с Россией и Белоруссией. Его просто посадили за это», — отметил Янис Кузинс.

Вместо того чтобы развивать сотрудничество с РФ, руководство Латвии, по словам лидера «Нового согласия», продолжает конфронтационную политику со своим соседом и важным экономическим партнером, результатом чего является сокращение товарооборота Латвии с другими странами, который только усугубляет ситуацию в экономике.

«Экономика Латвии связана с Белоруссией и с Россией. С Запада к нам никакая экономика не идет, оттуда только кредиты идут, которые успешно наше правительство берет. Заработок Латвии дает транзит товаров из России и Белоруссии», — рассказал политик.

Между тем на фоне растущего недовольства граждан Латвии своим правительством и проводимым в стране курсом латышские олигархи и ангажированные ими политики продолжают захват государственности.