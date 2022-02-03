Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 20:24
20:23
Общество
Судьбой уникального самарского элеватора озаботились в Нидерландах
20:22
Общество
Унаследованная мутация: врач-генетик о том, какие виды рака бывают наследственными
20:18
Политика
Зеленский: Киев положительно воспринял предложение Эрдогана «помирить» Украину и Россию
20:16
Спорт
Президент Сербии заявил, что болел за Медведева в финале Australian Open
20:16
Происшествия
Огонь охватил пристройку к Богоявленскому кафедральному собору в центре Москвы
20:13
Армия
Ростех завершит испытания предназначенной для ВДВ самоходки «Лотос» в 2022 году
20:13
Весь мир
Разведка США раскрыла возможную причину «гаванского синдрома»
20:11
Шоу-бизнес
Брат музыканта Владимира Кузьмина оказался в больнице после запоя из-за конфликта с женой
20:09
Экономика
Банк России запретит нефинансовым организациям работать с иностранной валютой
20:06
Происшествия
Ростовчанин зарезал приятеля, расчленил и выбросил в мусор
Все новости

PGNiG заявила об отсутствии планов по долгосрочному контракту с «Газпромом»

Экономика
PGNiG заявила об отсутствии планов по долгосрочному контракту с «Газпромом»
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Варшава, 3 февраля. Польская энергетическая компания PGNiG не собирается заключать с «Газпромом» новый долгосрочный контракт на поставки газа. Об этом сообщил журналистам глава PGNiG Павел Маевский.

Текущий контракт PGNiG с «Газпромом» истекает в конце 2022 года. Соглашение было подписано в 2010 году. Польская сторона уже неоднократно заявляла об отсутствии планов продлевать контракт.

«Мы не планируем заключать долгосрочный контракт с "Газпромом"», — подчеркнул Маевский.

Европейский суд ранее отклонил иск PGNiG с требованием аннулировать решение Еврокомиссии по антимонопольному делу против «Газпрома». Компания утверждала, что «Газпром» якобы установил для Польши «несправедливые» цены на газ и препятствовал транзиту газа в страны ЕС.

В начале февраля «Газпром» подал иск в суд на PGNiG. Он касается соблюдения права на получение дивидендов от прибыли совместного предприятия компаний EuRoPol GAZ.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / PGNiG заявила об отсутствии планов по долгосрочному контракту с «Газпромом»
Газпром польша газ pgnig
Комментировать