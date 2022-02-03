PGNiG заявила об отсутствии планов по долгосрочному контракту с «Газпромом»

Варшава, 3 февраля. Польская энергетическая компания PGNiG не собирается заключать с «Газпромом» новый долгосрочный контракт на поставки газа. Об этом сообщил журналистам глава PGNiG Павел Маевский.

Текущий контракт PGNiG с «Газпромом» истекает в конце 2022 года. Соглашение было подписано в 2010 году. Польская сторона уже неоднократно заявляла об отсутствии планов продлевать контракт.

«Мы не планируем заключать долгосрочный контракт с "Газпромом"», — подчеркнул Маевский.

Европейский суд ранее отклонил иск PGNiG с требованием аннулировать решение Еврокомиссии по антимонопольному делу против «Газпрома». Компания утверждала, что «Газпром» якобы установил для Польши «несправедливые» цены на газ и препятствовал транзиту газа в страны ЕС.

В начале февраля «Газпром» подал иск в суд на PGNiG. Он касается соблюдения права на получение дивидендов от прибыли совместного предприятия компаний EuRoPol GAZ.