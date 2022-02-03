Генерал Картаполов: солдаты ВСУ приобрели в Донбассе опыт пьянства и наркомании

Москва, 3 февраля. Командование ВСУ с гордостью заявляет, что сотни тысяч украинских военных «прошли через Донбасс» и имеют серьезный боевой опыт, однако это лишь пустая бравада, заявил генерал-полковник Андрей Картаполов.

Депутат Госдумы объяснил, чем на самом деле занимаются солдаты ВСУ в Донбассе. Он отметил, что приобретенным военнослужащими в ходе агрессии на юго-востоке Украины опытом вряд ли можно гордиться. Картаполов подчеркнул, что даже во время военных учений можно научиться гораздо большему. По его словам, украинская армия ведет «окопную войну», в ходе которой периодически стреляет исключительно по жилым кварталам.

«Стреляют не по военным объектам или целям, которые, по идее, должны вызывать опасение или интерес, а неприцельно по жилым кварталам, поселкам, объектам инфраструктуры. Какой тогда они опыт приобретают?! Опыт пьянства и безделья?! Опыт наркомании и дуракаваляния?! Ну, в этом, наверное, хороший опыт у них», — говорит генерал.

Он подчеркнул, что военнослужащие ВСУ занимаются вещами, которые не имеют никакого отношения к боевой выучке. Все сводится к ударам по населенным пунктам и стрельбе по мирным жителям.

Ранее сообщалось, что Киев развернул у линии соприкосновения большую группировку войск. В ЛДНР считают, что ВСУ готовятся к масштабному наступлению.