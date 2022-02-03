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Глава МИД России Лавров назвал 2022 год своим

Политика
Глава МИД России Лавров назвал 2022 год своим
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Пекин, 3 февраля. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что родился в год Тигра по лунному календарю. Об этом он заявил во время переговоров со своим китайским коллегой Ван И.

По словам российского министра, визит в Пекин на третий день после празднования китайского Нового года, когда атмосфера торжества еще парит в воздухе, ему доставляет истинное удовольствие. Лавров подчеркнул, что рад увидеться со своими «друзьями».

«Мы приехали к нашим друзьям по этому случаю. Мне это особенно приятно потому, что год Тигра это мой год и я рад возможности увидеться еще раз с вами лично», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Глава МИД также указал на беспрецедентный уровень взаимодействия между Россией и Китаем.

Ранее сообщалось, что Лавров встретился с главой МИД КНР Ван И в символичный для Китая день. Об этом рассказали в посольстве России в Пекине.

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Все новости / Политика / Глава МИД России Лавров назвал 2022 год своим
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