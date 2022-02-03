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Министр ФРГ по вопросам СМИ Рот назвала неприемлемыми меры России по Deutsche Welle

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 19:30
Политика
Министр ФРГ по вопросам СМИ Рот назвала неприемлемыми меры России по Deutsche Welle
Global Look Press  /  Kay Nietfeld/dpa

Берлин, 3 февраля. Ответные меры Российской Федерации в отношении корпункта издания Deutsche Welle являются неприемлемыми, заявила государственный министр Германии по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот.

По ее словам, вероятно, соответствующее решение призвано стать ответной реакцией на запрет вещания телеканала RT DE в стране. Однако, уточнила министр, уравнение не имеет под собой никаких оснований.

«Запрет вещания Deutsche Welle в России и закрытие ее офиса в Москве абсолютно неприемлемы... RT DE в настоящее время вещает без лицензии и не обращался за лицензией. На этом основании земельное управление по делам СМИ (в Германии. — Прим. ФАН.) принял решение. Это совершенно иная ситуация, чем у DW, у которой сейчас отзывают лицензию», — подчеркнула Рот.

Ранее Комиссия по регистрации и надзору немецкого медиарегулятора MABB запретила вещание RT DE на территории Германии. Уточняется, что соответствующая инициатива связана с отсутствием у телеканала необходимо разрешения для трансляции. По мнению представителей MABB, это идет вразрез с законами.

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германия рот RT DE
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