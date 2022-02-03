Жители Ижмы вытащили из заснеженного болота увязшего по шею оленя

Сыктывкар, 3 февраля. Жители села Ижмы в Республике Коми спасли от смерти оленя, который увяз по шею в заснеженном болоте. На помощь сохатому пришли трое мужчин, которые случайно оказались рядом.

Местные жители проезжали мимо, когда увидели застрявшего оленя. Мужчины не смогли остаться в стороне и разработали план по спасению животного. Они стали раскидывать лопатами завалы снега вокруг оленя. Затем торс сохатого обвязали веревкой, чтобы его не унесло течением, и вытащили животное за рога. Спасенный зверь сразу направился в сторону другого оленя, который стоял неподалеку и наблюдал за спасительной операцией.

«Молодец, дождался друга. Интересные животные. Все, встретились», — отметили мужчины.

Prt Scr vk.com / Наш край: Ухта-Сосногорск

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