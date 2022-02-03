Белый дом признал гибель детей во время операции ВС США по уничтожению главаря ИГ в Сирии

Вашингтон, 3 февраля. Белый дом признал, что при проведении операции ВС США по ликвидации главаря ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии погибли дети.

В США заявили, что террорист Абу Ибрагима Аль-Кураши привел в действие взрывное устройство. Белый дом возложил ответственность за гибель детей и еще нескольких человек, которые находились в момент взрыва в доме, на боевиков.

«Прогремел мощный взрыв, при котором погиб он и еще несколько человек, включая его жену и детей», — говорится в сообщении.

Американская сторона заявила, что не знает, сколько именно человек находились в доме. При этом отмечается, что «восемь детей были благополучно вывезены с места».

Ранее президент США Джо Байден объявил о нейтрализации главаря ИГ на территории Сирии. По его словам, террорист был ликвидирован в ходе ночного рейда американских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.