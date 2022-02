Марокканцы почти два дня пытаются спасти упавшего в колодец мальчика

Рабат, 3 февраля. Почти два дня марокканцы безуспешно спасают пятилетнего мальчика, упавшего в глубокий и узкий колодец, расположенный на севере страны в провинции Шефшауэн. Спасатели, правоохранители и волонтеры более 40 часов пытаются достать все еще живого ребенка, который застрял на глубине 32 метров из 60.

Ранее удалось спустить камеру, чтобы узнать о состоянии мальчика. Ребенок отреагировал движением руки. Таким же образом послали кислород, воду и еду, но нет гарантий, что он что-то выпил или съел.

my heart is breaking into million pieces. his shivering, he’s alone having cold; everything about this case is painful.

yet, he is so strong sticking into life with heavy breaths. may allah save him first and rescuers second. ????????

#أنقذوا_ريان #SaveRayan

pic.twitter.com/0ba7owPguf