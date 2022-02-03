Лавров и глава МИД Китая Ван И высоко оценили состояние стратегического партнерства

Пекин, 3 февраля. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи выступили за уплотнение усилий на международной арене, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Помимо этого, стороны дали высокую оценку состоянию стратегического партнерства двух государств. Лавров на встрече с китайским коллегой также пожелал успешного и зрелищного проведения зимней Олимпиады. Министры иностранных дел согласились, что дипломатический бойкот мероприятия является еще одним доказательством попыток политизации спорта.

Ранее стало известно, что лидер Российской Федерации Владимир Путин едет в Китай не только на открытие зимней Олимпиады в Пекине, но и на переговоры с председателем страны Си Цзиньпином. Положительный исход встречи может обернуться кошмаром для Европы.