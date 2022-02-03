Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 20:23
20:22
Общество
Унаследованная мутация: врач-генетик о том, какие виды рака бывают наследственными
20:18
Политика
Зеленский: Киев положительно воспринял предложение Эрдогана «помирить» Украину и Россию
20:16
Спорт
Президент Сербии заявил, что болел за Медведева в финале Australian Open
20:16
Происшествия
Огонь охватил пристройку к Богоявленскому кафедральному собору в центре Москвы
20:13
Армия
Ростех завершит испытания предназначенной для ВДВ самоходки «Лотос» в 2022 году
20:13
Весь мир
Разведка США раскрыла возможную причину «гаванского синдрома»
20:11
Шоу-бизнес
Брат музыканта Владимира Кузьмина оказался в больнице после запоя из-за конфликта с женой
20:09
Экономика
Банк России запретит нефинансовым организациям работать с иностранной валютой
20:06
Происшествия
Ростовчанин зарезал приятеля, расчленил и выбросил в мусор
20:04
Политика
Блогер Шарий высмеял внезапную пропажу Зеленского на встрече с Эрдоганом
Все новости

Лавров и глава МИД Китая Ван И высоко оценили состояние стратегического партнерства

Политика
Лавров и глава МИД Китая Ван И высоко оценили состояние стратегического партнерства
Федеральное агентство новостей

Пекин, 3 февраля. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи выступили за уплотнение усилий на международной арене, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Помимо этого, стороны дали высокую оценку состоянию стратегического партнерства двух государств. Лавров на встрече с китайским коллегой также пожелал успешного и зрелищного проведения зимней Олимпиады. Министры иностранных дел согласились, что дипломатический бойкот мероприятия является еще одним доказательством попыток политизации спорта.

Ранее стало известно, что лидер Российской Федерации Владимир Путин едет в Китай не только на открытие зимней Олимпиады в Пекине, но и на переговоры с председателем страны Си Цзиньпином. Положительный исход встречи может обернуться кошмаром для Европы.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Лавров и глава МИД Китая Ван И высоко оценили состояние стратегического партнерства
Ван И лавров мид рф китай
Комментировать