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#БЕЗФИЛЬТРОВ с Ксенией Мерц. Как поддерживать красоту на 200 000 в месяц?

Видео

Светская львица и телеведущая Ксения Мерц стала гостьей нового выпуска передачи «#БЕЗФИЛЬТРОВ». Ведущий Антон Беккужев побывал дома в гостях у бизнесвумен и расспросил ее о самом сокровенном.

Ксения рассказала, как ей удалось добиться успеха и обзавестись крупным состоянием. Она вспомнила, как случайность помогла ей попасть в модельное агентство и занять там высокую должность.

Мерц призналась, что успешное замужество никогда не было ее целью. При этом у светской львицы было множество ухажеров, которые стали влиятельными и уважаемыми людьми.

Телеведущая рассказала о своем главном сокровище — дочери Стефании. Девушка живет в Лондоне, занимается учебой. Бизнесвумен объяснила, как ей удается находить связь с молодым поколением.

О том, как Ксения начала актерскую карьеру, как ухаживает за собой и какие пластические операции делала, вы узнаете в новом выпуске передачи «#БЕЗФИЛЬТРОВ».

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