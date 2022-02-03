«Давно ведут борьбу»: политолог Ищенко о новых эстонских санкциях против Белоруссии

Дополнительные санкции Таллина против Минска с запретом транзита нефтепродуктов из Белоруссии были прогнозируемы, поэтому громом среди ясного неба ни для кого не стали. В этом уверен политолог Ростислав Ищенко. Свою точку зрения он объяснил в беседе с ФАН.
«Действия Эстонии вполне понятны и предсказуемы. Так как белорусы с прибалтами уже давно ведут друг с другом экономическую войну. Еще с августа 2020 года, когда в Белоруссии начались выступления против Лукашенко. Война эта не прекращалась. Белорусы, где могли, свои товары запускали и запускают в обход Эстонии. Особенно там, где это выгодно и не наносит особенного ущерба. Там, где прибалты могут, то они белорусам гадости делают. И я думаю, что это надолго», — заявил политолог.
По мнению эксперта, белорусская экономика не сильно пострадает от санкций Эстонии. Поскольку экспорт нефтепродуктов будет проходить через российскую сеть, то «белорусы просто будут больше платить».
Накануне стало известно, что власти Эстонии введут дополнительные санкции в отношении Белоруссии на транзит нефтепродуктов. Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас. Минск, по данным эстонской газеты Eesti Paevaleht, использует маршрут через Эстонию для экспорта рекордно крупных объемов нефтепродуктов. Балтийская республика в 2021 году импортировала этих грузов почти втрое больше, чем в 2020-м.