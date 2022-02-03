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Давно ведут борьбу: политолог Ищенко о новых эстонских санкциях против Белоруссии

Общество
Давно ведут борьбу: политолог Ищенко о новых эстонских санкциях против Белоруссии
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Дополнительные санкции Таллина против Минска с запретом транзита нефтепродуктов из Белоруссии были прогнозируемы, поэтому громом среди ясного неба ни для кого не стали. В этом уверен политолог Ростислав Ищенко. Свою точку зрения он объяснил в беседе с ФАН.

«Действия Эстонии вполне понятны и предсказуемы. Так как белорусы с прибалтами уже давно ведут друг с другом экономическую войну. Еще с августа 2020 года, когда в Белоруссии начались выступления против Лукашенко. Война эта не прекращалась. Белорусы, где могли, свои товары запускали и запускают в обход Эстонии. Особенно там, где это выгодно и не наносит особенного ущерба. Там, где прибалты могут, то они белорусам гадости делают. И я думаю, что это надолго», — заявил политолог.

По мнению эксперта, белорусская экономика не сильно пострадает от санкций Эстонии. Поскольку экспорт нефтепродуктов будет проходить через российскую сеть, то «белорусы просто будут больше платить».

«Давно ведут борьбу»: политолог Ищенко о новых эстонских санкциях против Белоруссии
ИА «Политика Сегодня» /

Накануне стало известно, что власти Эстонии введут дополнительные санкции в отношении Белоруссии на транзит нефтепродуктов. Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас. Минск, по данным эстонской газеты Eesti Paevaleht, использует маршрут через Эстонию для экспорта рекордно крупных объемов нефтепродуктов. Балтийская республика в 2021 году импортировала этих грузов почти втрое больше, чем в 2020-м.

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