20 января вышло интервью бывшего полузащитника «Спартака» Максима Калиниченко корреспонденту Sports.ru, в котором тот «поделился воспоминаниями» о Крымской весне — периоде российской истории, по исходу которого полуостров воссоединился с нашей страной. В то время Калиниченко находился в Симферополе, выступая за футбольную команду «Таврия».

Беседуя с журналистом, Калиниченко дал вполне однозначную оценку возвращению Крыма в состав РФ: украинец обвинил во лжи российские СМИ, освещавшие судьбоносные события. В частности, футболист заявил, что «никакого свободного волеизъявления не было» — якобы к Дому правительства «подъехал ОМОН на полной экипировке» и захватил его.

ФАН попытался узнать мнение Калиниченко относительно событий 2014 года, а также о принадлежности Крыма, однако связаться с украинским спортсменом не удалось.

Поведение Калиниченко вызвало справедливое возмущение соцсетей и авторов авторитетных Telegram-каналов. Среди них оказался известный журналист и общественный деятель Александр Малькевич, который задался вопросом, почему спортсмен, «подрабатывающий на «Матч ТВ» приглашенным экспертом» позволяет себе откровенно русофобские высказывания.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Малькевич искренне удивляется, исследуя биографию Калиниченко: тот хоть и родился на Украине, но лучшие свои спортивные годы отдал московскому «Спартаку». Он имеет вид на жительство в России, где также учится его дочь. А «Матч ТВ» , где бывший футболист получает зарплату — это «большое медиа, за которым стоят практически государственные структуры». Однако при всем этом Калиниченко позволяет себе критиковать российскую политику и использует такие выражения, как «вата», «террористы из ДНР» и «аннексия Крыма», явно злоупотребляя существующей в России «запредельной свободой слова».

О «пути» бывшего спортсмена возникает «риторический» вопрос — почему Калиниченко не отказывается от российских денег, если ему так противны русские? Резюмируя, Малькевич отметил, что случай с аморальным поведением Калиниченко должен получить соответствующую «реакцию» российского общества — развитого и как минимум «нормального».