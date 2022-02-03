РФС обяжет тренеров и футболистов клубов РПЛ получить Fan ID

Москва, 3 февраля. Российский футбольный союз (РФС) предупредил клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) о том, что футболисты, тренеры и любые другие лица не смогут пройти на стадион, если не получат паспорт болельщика (Fan ID).

Согласно данным «РБ Спорт», РФС в рамках семинара по лицензированию команд сообщил представителям отечественных клубов, что футболистам, тренерским штабам и административному персоналу необходимо будет оформлять Fan ID, как и болельщикам. Пропуск будет называться «Картой посетителя спортивных мероприятий».

Уточняется, что без паспорта все указанные лица не смогут попасть на стадион, поэтому данный пункт нужно будет прописывать в трудовых соглашениях.

Ранее о бойкоте футбольных матчей из-за принятия закона о введении Fan ID объявили фанаты ЦСКА, «Спартака» и «Динамо», «Локомотива», петербургского «Зенита», «Ростова», самарских «Крыльев Советов», казанского «Рубина».