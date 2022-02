Олимпиада 2022: церемония открытия — когда состоится, где смотреть по ТВ

Олимпийские игры 2022 в Пекине официально стартуют в пятницу, 4 февраля. Игры продлятся до 20 февраля 2022 года. Все самое важное о XXIV Зимних олимпийских играх читайте в материале ФАН.

Самое яркое зрелище любой Олимпиады, которое неизменно привлекает миллиарды телезрителей, это, без сомнения, церемония открытия. Китай известен непревзойденным мастерством в организации подобных шоу, которые неизменно поражают невиданным размахом. Скорее всего, даже пандемия, серьезно повлиявшая на организацию Олимпиады в Пекине, не заставит китайских создателей массовых зрелищ отказаться от своих традиций. Подробности церемонии держатся в строгом секрете, но уже через несколько часов все тайное станет явным.

The Bird’s Nest looks ready for the Opening Ceremony! 77 hours away ⏰#Beijing2022 #OpeningCeremony pic.twitter.com/FNNZ5x31DQ