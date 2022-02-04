Олимпиада 2022: церемония открытия — когда состоится, где смотреть по ТВ

Олимпийские игры 2022 в Пекине официально стартуют в пятницу, 4 февраля. Игры продлятся до 20 февраля 2022 года. Все самое важное о XXIV Зимних олимпийских играх читайте в материале ФАН.

Самое яркое зрелище любой Олимпиады, которое неизменно привлекает миллиарды телезрителей, это, без сомнения, церемония открытия. Китай известен непревзойденным мастерством в организации подобных шоу, которые неизменно поражают невиданным размахом. Скорее всего, даже пандемия, серьезно повлиявшая на организацию Олимпиады в Пекине, не заставит китайских создателей массовых зрелищ отказаться от своих традиций. Подробности церемонии держатся в строгом секрете, но уже через несколько часов все тайное станет явным.

The Bird’s Nest looks ready for the Opening Ceremony! 77 hours away ⏰#Beijing2022 #OpeningCeremony pic.twitter.com/FNNZ5x31DQ — Olympics (@Olympics) February 1, 2022

Где и во сколько состоится официальное открытие Олимпиады 2022

Торжественное открытие зимней Олимпиады состоится в пятницу, 4 февраля, на пекинском стадионе «Птичье гнездо». Начало — в 15:00 по московскому времени. Отметим, соревнования в этот день будут идти уже с раннего утра, расписание Игр на 4 февраля представлено в инфографике ФАН.

Где смотреть церемонию открытия по ТВ

Прямую трансляцию церемонии открытия Олимпиады 2022 будет вести телеканал «Россия-1». Начало — в 15:00. Церемония продлится в течение примерно двух часов. Повтор — в 0:55 в ночь на субботу также на телеканале «Россия-1».

Напомним, на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов наград. Российская команда рассчитывает на попадание в первую тройку медального зачета и ставит себе задачу увезти из Пекина не менее 30 наград.

За ходом Олимпиады 2022 следите на сайте ФАН. Болеем за наших!