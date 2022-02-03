Наталья Штурм предрекла жесткую борьбу за наследство между детьми Виктора Мережко

Москва, 3 февраля. Певица Наталья Штурм поделилась воспоминаниями о покойном режиссере Викторе Мережко. Артистка уверена, что на имущество артиста заявят свои права множество претендентов и неизвестных детей звезды.

Близкие и коллеги простились с режиссером Виктором Мережко на траурной церемонии в столичном Доме кино. Артист скончался в возрасте 84 лет. Среди скорбящих оказалась и певица Наталья Штурм. Звезда назвала смерть Мережко большой трагедией и призналась, что у нее установились «юморные» отношения с драматургом.

Артистка также затронула тему наследства в комментарии изданию «Собеседник». Штурм отметила, что законодательство усложнит наследникам доступ к имуществу режиссера.

«Я выяснила, что у Мережко сейчас арестованы все счета в банках. Оказывается, по новым правилам теперь с этим очень строго», — заявила певица.

По словам Штурм, забрать финансы звезды можно будет лишь через полгода. Несмотря на трудности, артистка уверена, что наследники готовятся развернуть жесткую борьбу за имущество Мережко. Она также предрекла появление неизвестных ранее детей артиста.

«А что значит полгода для любвеобильного Мережко? Это, значит, что обязательно появятся новые дети, новые наследники. Большая вероятность этого. Думаю, наследников будет много. С его любвеобильностью, чтобы никто не родил от него? Сомневаюсь», — убеждена Штурм.

Мережко оставил внушительное наследство семье после своей смерти. Родным режиссера могут достаться три квартиры, дом и внушительный участок земли.