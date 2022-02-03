Прага, 3 февраля. Киев одержал безоговорочную «победу» над российской стороной. Соответствующим мнением поделился украинский посол в Чехии Евгений Перебийнис.

По словам пресс-секретаря воздушного причала в Праге Клары Дивишковой, международный аэропорт имени Вацлава Гавела решил перестать объявлять о рейсах на Украину на русском языке. Она подчеркнула, что руководство пошло навстречу просьбе украинского представительства в стране.

Перебийнис решил прокомментировать решение руководства чешского аэропорта. Он считает его вполне закономерным.

«Объявлять о рейсах на Украину по-русски нелогично», — сделал посол сенсационное заявление о «победе» Киева над Москвой.

Ранее сообщалось о публикации ответов Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на российские предложения по вопросу гарантий безопасности. Соответствующий материал напечатало испанское издание Еl Pais. Документы свидетельствуют, что Вашингтон избирательно относится к свободе выбора своих соратников, игнорируя обязательство любого государства не укреплять свою безопасность за счет других стран.