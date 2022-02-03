Эксперт: под шумок антибелорусских санкций США прибирают к рукам литовские железные дороги и порты

Руководитель информагентства Baltnews Андрей Стариков рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», какими последствиями для экономики Литвы обернется прекращение железнодорожного транзита товаров из Белоруссии.

По словам Андрея Старикова, ответные меры Белоруссии на запрет, который наложила Литва на транзит белорусского калия, сильно ударит по экономике Литвы, которая уже несет потери из-за конфликта с Китаем.

«Запрет «Белоруськалию» вывозить удобрения через Клайпедский порт, по оценкам Deutsche Welle, приведет к потерям Литвы в размере 70 млн евро. Аналогичные потери будут связаны с судебными издержками, поскольку, перекрывая транзит белорусских удобрений, Литва нарушила условия договора. Ответ Белоруссии на литовскую политику, а именно — запрет Минска возить уже с территории Литвы нефтепродукты и другую номенклатуру товаров, принесет Литве убытки еще в несколько сотен миллионов евро в год», — рассказал Андрей Стариков.

Однако действующее литовское руководство, по словам эксперта, бюджетные потери, похоже, не сильно волнуют. Скорее, оно даже заинтересовано в падении прибыльности госкомпаний, которыми являются литовские железные дороги и порты, лоббируя интересы американских частных компаний, намеренных выкупить их у государства.

«Кто эти люди, допускающие подобный ущерб экономике страны? У нас два варианта: либо это клинические идиоты, либо политические мошенники. Конечно, не стоит преувеличивать уровень компетенции, сознательности, наличия стратегического планирования у литовского руководства, но быть настолько недальновидными невозможно. Правящие консерваторы в Литве, конечно, понимают, какой ущерб это нанесет экономике, сколько людей потеряют рабочие места, сколько бизнеса закроется. Я склоняюсь, что здесь есть прагматичный жульнический расчет. И железные дороги, которые полностью зависят от белорусского транзита, и Клайпедский порт, чьи обороты на одну треть занимают белорусские товары и грузы, это госкомпании. Я не исключаю, что литовское политическое руководство, которое связано с крупным капиталом, намерено банкротит эти госкомпании, чтобы в последствии, будучи банкротами, убыточными и не особо нужными, они были приватизированы. Не литовцами, я склоняюсь к тому, что приватизировать их будут американцы», — заявил Андрей Стариков.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Ситуацию без проблем можно откатать назад, потому что белорусы заинтересованы в этом маршруте. У литовской железной дороги и у Клайпедского порта огромный экономический потенциал. Это и важный логистический маршрут, и незамерзающая морская гавань. Если эти активы перейдут в собственность компаний США, руководство которых имеют колоссальное влияние на политическое руководство Литвы, торговые отношения с Белоруссией будут восстановлены. Белоруссия открыта для переговоров, Минск обозначил контрмеры, но всегда подчеркивает, что открыт к общению», — пояснил Андрей Стариков.

После того, как активы перейдут в частные американские руки, уверен политолог, транзит белорусских товаров через Клайпедский порт возобновится.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Процесс приватизации через банкротство — это снижение экономического потенциала этих стратегических объектов до нуля. Это означает потерю огромных налоговых поступлений в литовский бюджет, а также сокращение рабочих мест. Не так давно рабочие в Литве уже собирались бастовать, а тут уже у них на горизонте маячит полная приостановка трудовой деятельности. Пострадать могут порядка 1000 семей. Заинтересованность некоторых политических преступников может привести к социальному взрыву. Люди будут выходить на улицы, бастовать на предприятиях, требовать отставки правительства и руководителей профильных министров, в том числе главы МИДа Ландсбергиса, который, наверное, является главным лицом всей этой затеи по борьбе с Белоруссией и ее транзитом», — заявил Андрей Стариков.

Заложниками авантюрных действий литовского руководства, по его словам, являются все граждане Литвы, которые уже выражают свое недовольство. Оно, не исключает эксперт, скоро может вырваться наружу в виде массовых акций протеста против политики правящей консервативной партии.