Хавбек Уткин считает, что Галицкий мог бы стать тренером «Краснодара»

Грозный, 3 февраля. Хавбек «Краснодара» Даниил Уткин, выступающий на правах аренды в «Ахмате», выразил уверенность в том, что владелец «быков» Сергей Галицкий мог бы стать главным тренером кубанской команды.

Полузащитник подчеркнул, что Галицкий видит игру под другим ракурсом, а за годы правления углубился в футбол.

«Он иногда приходил на тактические занятия. Ему объясняли, почему выбрали определенную тактику, как готовились под соперника, другие нюансы. Но, конечно, не было такого, чтобы он сказал: «Так, ребята, сейчас я вам покажу, как нужно играть». Иначе зачем нужен тренер? Если бы Галицкий реально хотел, он бы стал тренировать. Это же его клуб», — передает слова 22-летнего футболиста «Чемпионат».

В прошлом месяце стало известно, что Уткин интересен сразу трем московским клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) — «Динамо», «Локомотиву» и ЦСКА. В текущем сезоне полузащитник сыграл в 17 матчах чемпионата страны, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей.