Талисманом пожарной части в Тюменской области стал уличный кот

Пожарный — работа для настоящих мужчин. Кота Семена не остановил этот стереотип, и он стал полноценным сотрудником части. Пушистый спасатель помогает коллегам справляться со стрессом.

Котенка в пожарно-спасательную часть №135 в Тюменской области принес водитель. Сослуживцы решили не оставлять пушистого на улице, а приютить у себя. И вот уже два года полосатый исполняет свои служебные обязанности.

«Я бы мог его к себе забрать, но у меня самого уже дома три кота. Решили оставить. Он сразу же с первого дня прижился. Ничего не боится, не шугается. Спокойно себя ведет. Коллектив его любит», — вспоминает начальник караула пожарно-спасательной части №135 Виталий Домрачев.

У Семена уже есть рабочее место — на подоконнике у диспетчера первого караула Ольги Владимировны. Там располагается лежанка, игрушки и целый гардероб рабочей амуниции, который ему сделал женщина.

«Сначала задумка была такая: сшили ему форму, повседневную, как у нас. Все как положено, с шевронами, с именем. Потом она сшила футболочку, потом — кофту оранжевую. Сейчас недавно появилась новая футболка синяя, как у МЧС. Она ему сшила самую настоящую боевую одежду пожарного», — рассказывает Виталий Домрачев.

Работа Семена несет не только эстетическую функцию. Сотрудники пожарной части признаются, что присутствие пушистика помогает им справляться со стрессами. По их словам, когда котик выходит на построения, все улыбаются, а на душе становится тепло.

На этом обязанности полосатого не заканчиваются. В учреждении его роль несет и мистический характер. У пожарных появилась примета, связанная с поведением Семена. Если утром кот лежит, значит смена пройдет без происшествий. А если бегает — жди беды.