Пожилые россияне начали получать доплаты за январь с учетом доиндексации пенсии

Москва, 3 февраля. Российским пенсионерам начали начислять доплаты за январь с учетом доиндексации пособий с 5,9% до 8,6%. Соответствующая информация опубликована на сайте Пенсионного фонда РФ.

Выплата пенсий будет производиться с 3 по 25 февраля в автоматическом режиме через органы почтовой связи, банки и иные организации. График платежей доступен на региональной странице сайта ПФР либо по телефону клиентской службы фонда.

С 1 января 2022 года пенсии граждан РФ увеличились на 5,9%. Однако на фоне высокой инфляции власти страны приняли решение повысить выплаты на 8,6%.

Уровень инфляции по стране в 2021 году достиг 8,4%, а цены на продукты при этом возросли на 10%. В связи с этим правительство до апреля может объявить о материальной компенсации, допустил завкафедрой финансовых рынков РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.