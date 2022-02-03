Водовороты Южного океана защищают лед Антарктики от таяния

Берлин, 3 февраля. Причину сохранения объемов антарктического льда в условиях глобального потепления нашли ученые из Германии с помощью климатической модели AWI-CM.

Ежегодно уровень мирового океана увеличивается в среднем на 3,3 миллиметра. Особенно активно ледяной покров тает в Арктике. Это связано с повышением среднегодовой температуры Земли. При этом антарктические льды за 40 лет не потеряли в объеме. Ученые долго не могли найти причину парадокса. К решению загадки их приблизила современная климатическая модель AWI-CM, передает Planet Today.

Специалисты провели исследование и выяснили, что лед Антарктики находится под защитой водоворотов Южного океана. Дело в том, что водовороты переносят большое количество тепла к экватору. Это позволяет сохраняться низкой температуре воды и поверхности.

Потепление приводит не только к таянию льдов на планете. Из-за повышения среднегодовой температуры наблюдается массовое переселение белых медведей. Об этом предупредил ведущий научный сотрудник Института проблем экологии имени А. Н. Северцова Илья Мордвинцев.