Экс-звезда «Дома-2» Рустам Солнцев опознал Анастасию Заворотнюк на слитом в Сеть фото

Москва, 3 февраля. Блогер Рустам Солнцев обсудил первое за долгое время фото актрисы Анастасии Заворотнюк, которое оказалось в Сети. Экс-участник шоу «Дом-2» подтвердил, что в кадре находилась именно она.

Звезда ситкома «Моя прекрасная няня» уже два года избегает постороннего внимания на фоне борьбы с онкологическим заболеванием. Супруг артистки Петр Чернышев также тщательно оберегает ее от чужого интереса и сопровождает во время визитов к специалистам.

Так, пару недавно заметили во время поездки, снимок был сделан камерой дорожного видеонаблюдения. Вскоре кадр с артисткой оказался в Сети и спровоцировал споры: действительно ли женщина рядом с Чернышевым — изменившаяся до неузнаваемости Заворотнюк.

Экс-звезда шоу «Дом-2» Солнцев высказался о сливе фото. Он опознал телезвезду.

«К сожалению, это Заворотнюк», — заявил блогер в ролике на своем YouTube-канале.

Заворотнюк непросто узнать на фото, за два года она сильно изменилась. Актриса в кадре располневшая, усталая и с короткой стрижкой. Однако Солнцев поспешил заступиться за звезду ситкома.

«А что вы хотели увидеть, ребят? Она еще не плохо выглядит. Не такое огромное лицо, короткие волосы. Рак никого не красит», — отметил Солнцев.

Появление фото в Сети возмутило фигуристку Татьяну Навку. Спортсменка пристыдила тех, кто опубликовал кадр с онкобольной Заворотнюк.