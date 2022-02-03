Халифа Хафтар вернулся на пост главнокомандующего Ливийской национальной армией

Триполи, 3 февраля. Фельдмаршал Халифа Хафтар вернулся на пост главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) после того, как всеобщие выборы сорвались, сообщили в четверг арабские СМИ.

Отказаться от должности его заставили условия выдвижения кандидатур в ходе избирательного процесса. Фельдмаршал покинул пост незадолго перед не состоявшимися 24 декабря общенациональными выборами, чтобы получить возможность баллотироваться в президенты.

عاحل | مصادر خاصة لصحيفة العنوان : المشير خليفة حفتر يعود لممارسة مهامه كقائد عام للقوات المسلحة بشكل رسمي في مقر القيادة العامة بالرجمة.#العنوان #ليبيا pic.twitter.com/ujkWANuJkb — صحيفة العنوان الليبية (@address_libya) February 3, 2022

В период его отсутствия в качестве исполняющего обязанности главнокомандующего выступал генерал Абдель Разек ан-Назури, который теперь вернулся на занимаемую им ранее должность главы объединенного штаба вооруженных сил.

Намеченные на 24 декабря 2021 года общенациональные выборы так и не состоялись. Незадолго до этого прежний глава Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) объявил о своей отставке. Его увольнение произошло всего за три месяца до окончания срока полномочий МООНПЛ.

В результате Генеральный секретарь Антониу Гутерреш, не добившись консенсуса в вопросе назначения нового посланника, отправил в страну в качестве своего специального советника американского дипломата Стефани Уильямс. Местная и зарубежная общественность увидела в данном шаге предзнаменование срыва избирательного процесса в Ливии.

Такую точку зрения высказал, в частности, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. Проведение выборов в условиях присутствия неугодных Западу кандидатов в президенты оказалось крайне невыгодным как для ООН, так и для Соединенных Штатов, которые и представляет Уильямс.

Официальные же причины провала избирательного процесса не названы. Фактически дата голосования наступила, а выборы просто не состоялись, что привело к новому витку нескончаемых обсуждений выхода из создавшейся ситуации, разногласий и поиска виновных.