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Халифа Хафтар вернулся на пост главнокомандующего Ливийской национальной армией

Весь мир
Халифа Хафтар вернулся на пост главнокомандующего Ливийской национальной армией
twitter.com  /  @AlamAlGhaid

Триполи, 3 февраля. Фельдмаршал Халифа Хафтар вернулся на пост главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) после того, как всеобщие выборы сорвались, сообщили в четверг арабские СМИ.

Отказаться от должности его заставили условия выдвижения кандидатур в ходе избирательного процесса. Фельдмаршал покинул пост незадолго перед не состоявшимися 24 декабря общенациональными выборами, чтобы получить возможность баллотироваться в президенты.

 

 

В период его отсутствия в качестве исполняющего обязанности главнокомандующего выступал генерал Абдель Разек ан-Назури, который теперь вернулся на занимаемую им ранее должность главы объединенного штаба вооруженных сил.

Намеченные на 24 декабря 2021 года общенациональные выборы так и не состоялись. Незадолго до этого прежний глава Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) объявил о своей отставке. Его увольнение произошло всего за три месяца до окончания срока полномочий МООНПЛ.

В результате Генеральный секретарь Антониу Гутерреш, не добившись консенсуса в вопросе назначения нового посланника, отправил в страну в качестве своего специального советника американского дипломата Стефани Уильямс. Местная и зарубежная общественность увидела в данном шаге предзнаменование срыва избирательного процесса в Ливии.

Такую точку зрения высказал, в частности, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. Проведение выборов в условиях присутствия неугодных Западу кандидатов в президенты оказалось крайне невыгодным как для ООН, так и для Соединенных Штатов, которые и представляет Уильямс.

Официальные же причины провала избирательного процесса не названы. Фактически дата голосования наступила, а выборы просто не состоялись, что привело к новому витку нескончаемых обсуждений выхода из создавшейся ситуации, разногласий и поиска виновных.

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ливия
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