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Актриса Анастасия Макеева подарит мужу на 23 Февраля набор для пикника

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 18:57
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Макеева подарит мужу на 23 Февраля набор для пикника
instagram.com  /  @malkov_roman_mr

Москва, 3 февраля. Известная российская актриса театра и кино Анастасия Макеева заблаговременно озаботилась подарком на 23 Февраля для своего супруга Романа Малькова. Знаменитость не стала делать секрета из того, что собирается ему преподнести.

Звезда фильма «Дом, милый дом» посвятила теме своего подарка возлюбленному видеоролик, которым поделилась в личном блоге в социальной сети Instagram.

Как рассказала Макеева, таким же, но несколько более скромным подарком она покорила сердце Малькова несколько лет назад. В кадре артистка продемонстрировала большой набор для пикника.

«А вот и мой подарок своему супругу к приближающемуся празднику 23 Февраля! Прекрасный набор для пикника, качество — отличное, кофр — очень удобный! А внутри все, что необходимо для прекрасного и вкусного времяпрепровождения!» — похвасталась Макеева своим презентом.

Актриса Анастасия Макеева подарит мужу на 23 Февраля набор для пикника
Pr Scr instagram.com / @makeevan

«Здорово, красиво, замечательно. Тоже хочу такой»;

«Какой он большой. Идеальный подарок»;

«Как вашему мужу повезло с вами. Настя, подарок очень крутой», — высказались пользователи в комментариях.

Впрочем, далеко не все поклонники Макеевой оценили ее идею. Как отметили некоторые комментаторы, дарить ножи — это плохая примета. Звезде посоветовали попросить у мужа хотя бы несколько рублей, чтобы отвести от себя беду.

Многие пользователи Instagram по-прежнему критикуют Макееву за то, что она увела мужчину из семьи. Бывшая жена бизнесмена Светлана Малькова ранее заявила, что муж актрисы не заслуживает их общих детей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Анастасия Макеева подарит мужу на 23 Февраля набор для пикника
подарок макеева мальков
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