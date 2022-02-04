Вирусолог Альтштейн рассказал, можно ли сразу после «Дельты» подхватить «Омикрон»

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН сообщил, что «Дельтой» и «Омикроном» все-таки можно заразиться поочередно.

«Это такая область, когда нельзя категорически заявлять, что этого быть не может ни за что. Поэтому нельзя жестко ставить вопрос: можно ли сразу после «Дельты» заразиться «Омикроном». Скорее всего, человек, недавно перенесший «Дельту», вряд ли сразу заразится «Омикроном». Иммунитет штамма «Дельта», безусловно, будет защищать. И даже, если человек повторно заразится, то у него болезнь будет протекать по-другому. Однако через какое-то время «Омикрон» может пробить иммунитет «Дельты», поскольку первый штамм очень заразен. Но, как правило, у иммунитета, вызванного предыдущим штаммом, это заболевание будет протекать, скорее всего, легче. И я специально использую осторожные выражения: «как правило», «скорее всего». Потому что тут нет жестких правил», — отметил Анатолий Альтштейн.

ФБА «Экономика сегодня» /

Также собеседник ФАН напомнил, что риск заражения COVID-19, вызванного «Дельтой» или «Омикроном», увеличивается, если не носить маску, не мыть руки и не соблюдать социальную дистанцию. Ранее ФАН писал, что все россияне рано или поздно переболеют новым омикрон-штаммом, который обладает высокой заразностью и быстро распространяется. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.