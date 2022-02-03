Власти Судана предостерегли иностранные миссии от нарушения дипломатических норм

Хартум, 3 февраля. МИД Судана раскритиковал действия некоторых иностранных миссий в стране, назвав их нарушением дипломатических норм и Римской хартии.

Речь, в частности, идет о поведении официальных представителей зарубежных государств во время недавних народных митингов в Хартуме. Об этом сообщил сотрудник Министерства иностранных дел Судана Халед Мухаммад Фарах в интервью местному телевидению.

По его словам, службам безопасности удалось зафиксировать подозрительные случаи, о чем впоследствии они сообщили в МИД. Внешнеполитическое ведомство, в свою очередь, посчитало необходимым обратить внимание иностранных дипломатических миссий на несоответствие их действий признанным нормам.

Министерство призвало зарубежные представительства соблюдать правила поведения в стране пребывания и не повторять подобного в будущем, иначе власти примут в отношении них соответствующие меры. О подозрительных явлениях заявил на прошлой неделе и переходный Суверенный совет. Его члены обвинили расположенные в Хартуме дипломатические миссии в деятельности, нарушающей международные нормы и суверенитет суданского государства, не назвав при этом конкретных имен и стран.

Это произошло во в ходе доклада временно исполняющего обязанности министра иностранных дел Али ас-Садика.

«Любой проживающий на территории Судана иностранный посол должен уведомить МИД, прежде чем совершить что-то выходящее за рамки его юрисдикции. Особенно это касается тех случаев, когда он хочет посетить районы, где происходят протесты, конфликты или беспорядки», — заявил, в свою очередь, дипломатический эксперт Ат-Тарифи Караману.

В интервью для прессы он добавил, что некоторые сотрудники дипведомств неоднократно нарушали сферу своих компетенций. Так, они посещали различные мероприятия под предлогом полученных ими приглашений от организаторов.

На днях вице-президент переходного Суверенного совета Судана Мухаммад Хамдан Дагло снова подчеркнул недопустимость иностранного вмешательства во внутренние дела своего государства. Он напомнил, что главная задача Миссии ООН – это оказывать содействие и поддержку демократическому переходу, а не выступать в качестве посредника между политическими партиями и блоками.

Еще месяцем ранее глава российского МИД Сергей Лавров также указал на необходимость оберегать суверенитет восточноафриканского государства от внешнего вмешательства. По словам дипломата, суданцы в силах решить все стоящие перед ними политические трудности.