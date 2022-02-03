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Эрдоган снова заявил о готовности организовать встречу Путина и Зеленского

Политика
Эрдоган снова заявил о готовности организовать встречу Путина и Зеленского
t.me/RTErdogan

Киев, 3 февраля. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган снова заявил о готовности организовать переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и главой украинского государства Владимиром Зеленским.

Соответствующее заявление турецкий президент сделал в ходе пресс-конференции в Киеве по итогам встречи с Зеленским.

«Мы готовы приложить всевозможные усилия для снижения напряженности в регионе Черного моря», — высказался он.

Зеленский, в свою очередь, выразил президенту Турции признательность за его инициативу стать посредником в вопросе деэскалации украинского кризиса.

«Для мира на Украине мы готовы делать все возможное, на всех площадках и во всех форматах. Нет разницы, где именно можно поставить точку в войне. Главное, чтобы искренне все были готовы к этому», — подчеркнул глава украинского государства.

Ранее сообщалось, что визит Путина в Китай в ходе открытия Олимпийских игр имеет особую важность. С таким мнением выступил российский посол в КНР Андрей Денисов.

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