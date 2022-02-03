Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 20:21
20:18
Политика
Зеленский: Киев положительно воспринял предложение Эрдогана «помирить» Украину и Россию
20:16
Спорт
Президент Сербии заявил, что болел за Медведева в финале Australian Open
20:16
Происшествия
Огонь охватил пристройку к Богоявленскому кафедральному собору в центре Москвы
20:13
Армия
Ростех завершит испытания предназначенной для ВДВ самоходки «Лотос» в 2022 году
20:13
Весь мир
Разведка США раскрыла возможную причину «гаванского синдрома»
20:11
Шоу-бизнес
Брат музыканта Владимира Кузьмина оказался в больнице после запоя из-за конфликта с женой
20:09
Экономика
Банк России запретит нефинансовым организациям работать с иностранной валютой
20:06
Происшествия
Ростовчанин зарезал приятеля, расчленил и выбросил в мусор
20:04
Политика
Блогер Шарий высмеял внезапную пропажу Зеленского на встрече с Эрдоганом
20:04
Происшествия
Бывшего главного бухгалтера ростовского МФЦ заподозрили в присвоении 680 тысяч рублей
Все новости

Фотографии с перехваченного над Белоруссией украинского дрона-разведчика появились в Сети

Армия
Фотографии с перехваченного над Белоруссией украинского дрона-разведчика появились в Сети
Prt Scr twitter.com  /  Министерство обороны Казахстана

Минск, 3 февраля. Снимки, сделанные украинским разведывательным беспилотником во время полета над Белоруссией, были опубликованы в Сети.

Фотографии, извлеченные из дрона-разведчика после его перехвата в небе над республикой, опубликовал Telegram-канал @ATN_BTRC, передает Sputnik. Предполагается, что БПЛА вел разведку в районе полигона Брестский.

Украинский беспилотник вылетел с территории страны 24 января. Он пересек белорусскую границу, после чего военные принудительно его посадили.

Ранее сообщалось, что в связи с инцидентом в Министерство иностранных дел Белоруссии 3 февраля был вызван украинский посол Игорь Кизим для вручения ему ноты протеста. Позже в ответ на заявление Минска пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко назвал эти обвинения белорусской провокацией, передает «Царьград».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Фотографии с перехваченного над Белоруссией украинского дрона-разведчика появились в Сети
украина белоруссия бпла фото
Комментировать