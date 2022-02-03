Фотографии с перехваченного над Белоруссией украинского дрона-разведчика появились в Сети

Минск, 3 февраля. Снимки, сделанные украинским разведывательным беспилотником во время полета над Белоруссией, были опубликованы в Сети.

Фотографии, извлеченные из дрона-разведчика после его перехвата в небе над республикой, опубликовал Telegram-канал @ATN_BTRC, передает Sputnik. Предполагается, что БПЛА вел разведку в районе полигона Брестский.

Украинский беспилотник вылетел с территории страны 24 января. Он пересек белорусскую границу, после чего военные принудительно его посадили.

Ранее сообщалось, что в связи с инцидентом в Министерство иностранных дел Белоруссии 3 февраля был вызван украинский посол Игорь Кизим для вручения ему ноты протеста. Позже в ответ на заявление Минска пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко назвал эти обвинения белорусской провокацией, передает «Царьград».