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Зеленский заявил о расширении производства турецких беспилотников Bayraktar на Украине

Армия
Зеленский заявил о расширении производства турецких беспилотников Bayraktar на Украине
Пресс-служба президента Украины

Киев, 3 февраля. Киев и Анкара подписали соглашение на расширение производства турецких ударных беспилотников Bayraktar на украинском заводе.

Об этом 3 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский. После переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом он отметил, что стороны подписали соответствующий договор.

«Это новые технологии, это новые рабочие места, увеличение обороноспособности Украины», — добавил Зеленский.

Ранее стало известно, что Киев хочет приобрести у Анкары новую партию ударных дронов Bayraktar. При этом в Генштабе ВС Украины сообщали, что беспилотники используются в Донбассе, подвергая опасности мирных граждан.

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украина турция зеленский bayraktar
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