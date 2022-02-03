Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 18:53
18:53
Армия
Фотографии с перехваченного над Белоруссией украинского дрона-разведчика появились в Сети
18:50
Армия
Зеленский заявил о расширении производства турецких беспилотников Bayraktar на Украине
18:50
Политика
Канцлер Австрии, обвинив РФ в росте цен на газ в ЕС, поменял местами причину и следствие
18:50
Общество
Замминистра здравоохранения Салагай напомнил о важности физических упражнений для здоровья
18:50
Весь мир
В Чили зарегистрирован абсолютный рекорд числа заражений от коронавируса
18:50
Происшествия
Пожарные борются с охватившим более 8 км растительности пожаром в Приморье
18:46
Политика
Илон Маск обиделся на Байдена, который не пригласил Tesla на саммит по электрокарам
18:45
Спорт
«Крылья Советов» расстались с четырьмя защитниками и взяли скандального форварда
18:44
Политика
Канцлер ФРГ Шольц запланировал визит в Россию на 15 февраля
18:41
Общество
Путин заявил, что вводить локдаун в России не будут
Все новости

Канцлер ФРГ Шольц запланировал визит в Россию на 15 февраля

Политика
Канцлер ФРГ Шольц запланировал визит в Россию на 15 февраля
Global Look Press  /  Clemens Bilan / Pool

Берлин, 3 февраля. Новый немецкий канцлер Олаф Шольц планирует прилететь в Россию с официальным визитом в середине февраля.

Как сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung, поездка Шольца в Москву запланирована на 15 февраля. В России канцлер ФРГ планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Шольц заявил, что власти ФРГ ждут от России шагов по деэскалации вокруг Украины. По его словам, необходимо приложить все усилия для разрядки ситуации методом дипломатии и использовать для этого все доступные форматы.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Канцлер ФРГ Шольц запланировал визит в Россию на 15 февраля
россия германия шольц
Комментировать