Канцлер ФРГ Шольц запланировал визит в Россию на 15 февраля

Берлин, 3 февраля. Новый немецкий канцлер Олаф Шольц планирует прилететь в Россию с официальным визитом в середине февраля.

Как сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung, поездка Шольца в Москву запланирована на 15 февраля. В России канцлер ФРГ планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Шольц заявил, что власти ФРГ ждут от России шагов по деэскалации вокруг Украины. По его словам, необходимо приложить все усилия для разрядки ситуации методом дипломатии и использовать для этого все доступные форматы.