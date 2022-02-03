«Контролируемая утечка»: Алексей Леонков о сенсационной информации газеты El País

Текст конфиденциального ответа США и НАТО на российские предложения по безопасности был опубликован изданием El País 2 февраля. Как утверждает редакция, документ состоит их двух частей — ответа Североатлантического альянса на четырех страницах и ответа Вашингтона на пяти страницах. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с корреспондентом ФАН оценил обнародованную испанскими журналистами информацию и предположил, что ее появление в открытом медиапространстве было неслучайным.

«В этой утечке есть один интересный момент: авторы документа говорят о неких «требованиях». Особенно мне «понравился» пункт, в котором они требуют убрать всех российских миротворцев из Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии, «освободить» Крым и тогда с Россией будут разговаривать. Такого рода заявления звучат как ультиматум, но дело в том, что ультиматумы выдвигаются победившей стороной, а наши оппоненты таковыми ни в коем случае не являются. Понятно, что все это ни в коем случае нельзя назвать конструктивным диалогом. Это не диалог — это диктат».

Факт того, что этот «слив» был опубликован именно в европейском издании, по мнению эксперта, говорит о его предназначении исключительно для европейской аудитории. К тому же, считает Алексей Леонков, подобные «утечки» не бывают случайными.

«Когда они прислали нам свои ответы и попросили их не обнародовать — это не значило, что они чего-то стеснялись. Просто готовилась почва для нынешней публикации. Поэтому то, что многие называют «утечкой», было, скорее всего, контролируемой акцией», — полагает эксперт.

Федеральное агентство новостей /

С оценками Алексея Леонкова согласно множество специалистов. Например, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов назвал ответ Запада на российские инициативы просто наглым.

«Общее впечатление — ответ, конечно, наглый. На Россию навешено такое количество обвинений, которого я, честно говоря, в таком концентрированном виде давно не видел. То есть все проблемы, которые в мире существуют и вызваны США и их союзниками, — они просто переложены на Россию автоматом. С этой точки зрения я могу себе представить, какие эмоции вызвало чтение этого документа в Кремле и в МИД», — цитирует Никонова «Парламентская газета».

Судя по материалам El País, США и НАТО так и не услышали главного условия России, которое предполагало принятие ее предложений «рамочно», а не по отдельным пунктам. И это означает только одно: теперь мы будем обеспечивать собственную безопасность другими способами и абсолютно не факт, что эти способы понравятся нашим западным «партнерам».

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