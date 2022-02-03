Губерниев назвал большим счастьем выбор Фаткулиной и Шипачева знаменосцами на ОИ-2022

Пекин, 3 февраля. Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев положительно отреагировал на то, что серебряный призер ОИ-2014 по конькобежному спорту Ольга Фаткулина и олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Вадим Шипачев станут знаменосцами сборной России на церемонии открытия зимних Игр-2022 в Пекине.

Он подчеркнул, что Фаткулина и Шипачев являются титулованными и прекрасными спортсменами.

«Это большое счастье! Тем более Фаткулина выиграла серебро в Сочи, медали чемпионата мира — теперь будет стараться выиграть олимпийское золото. Шипачев приехал отстаивать звание сильнейшего. Это прекрасный хоккеист, динамовец. Я их приветствую!» — передает слова Губерниева «Чемпионат».

Ранее в четверг Олимпийский комитет России (ОКР) объявил имена знаменосцев на предстоящих зимних Играх в Пекине.

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят в Пекине в нейтральном статусе — под флагом ОКР. Запрет касается всех международных стартов и действует до 16 декабря 2022 года.