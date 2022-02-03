Страна могла бы сохраниться: Ищенко объяснил, как Киев может спасти Украину от развала

Киевские власти еще теоретически могли бы спасти Украину от развала, но они этого не хотят, так как преследуют свои интересы. С таким заявлением выступил политолог Ростислав Ищенко.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Associated Press заявил, что Киев не будет выполнять Минские соглашения, поскольку, по его словам, они разрушат государство. Он добавил, что комплекс мер по мирному урегулированию ситуации в Донбассе нужно пересмотреть. Кроме того, Данилов призвал Запад отказаться от давления на Украину в деле исполнения данного документа.

В свою очередь, политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему киевские власти боятся выполнить Минские соглашения. По его мнению, Банковая понимает, что если Донбасс получит особые права, то его примеру последуют и другие регионы.

«Еще со времен Петра Порошено киевские власти высказывались в данном ключе по этому поводу, правда, не на таком уровне. И даже сам Порошенко говорил, что он подписывал Минские соглашения не для того, чтобы их выполнять, а для того, чтобы получить время спасти украинских военнослужащих, которых тогда добивали в Дебальцево. Я неоднократно говорил, что Украина никогда не выполнит Минские соглашения, поскольку тогда она столкнется с очень серьезным внутриполитическим кризисом. Если бы вдруг выяснилось, что за двумя регионами на законодательном уровне, которые вели против Киева гражданскую войну, признано больше прав, чем за другими, то тогда бы другие области заявили бы, что они тоже умеют воевать. Ведь в Конституции записано, что все равны», — указал он.

Федеральное агентство новостей /

Ищенко также озвучил рецепт по спасению целостности Украины. По его словам, сохранить страну будет возможно, если киевские власти передадут полномочия украинским регионам.

«Если бы значительная часть полномочий перешла в регионы, то таким образом, может быть, украинская государственность могла и укрепиться. Когда полномочия перешли бы в регионы, Киев перестал бы быть «призом», и прекратилась бы борьба за столицу. Это бы сняло большое количество противоречий. Проблема заключалась всегда в том, что когда определенные силы занимали Киев, то они получали контроль над всей Украиной и могли навязывать свою позицию всей стране», — рассказал он в интервью изданию «Украина.ру».

Новостное агентство «Харьков» /

Ищенко также рассказал, почему киевские власти не хотят передавать полномочия в регионы. По его словам, если это произойдет, то центральные власти просто-напросто потеряют контроль над ресурсами, которые находятся на территориях этих областей.

«Поэтому они и говорят, что так делать нельзя, потому что страна развалится. В этом отношении они правы. Если Киев признает особые и отдельные права Донбасса, то власть переместится в регионы. В этом случае центральная киевская власть сильно потеряет. Хотя, повторю, теоретически, страна могла бы таким образом сохраниться и получить второй шанс. Но они не собираются никому давать второй шанс, поскольку собираются до конца использовать свой», — резюмировал Ростислав Ищенко.

Президент Украины Владимир Зеленский боится обвинений в предательстве, если начнет выполнять Минские соглашения. Такое мнение высказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.