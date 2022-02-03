Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 21:52
21:46
Весь мир
Замкнутый круг: какие последствия будет иметь операция ВС США по ликвидации главаря ИГ
21:44
Общество
Попова посоветовала не проходить тестирование на COVID-19 без наличия симптомов
21:35
Политика
Зеленский изменил мнение о месте переговоров с Россией
21:33
Политика
Белый дом: российско-белорусские учения ведут к эскалации
21:30
Весь мир
Местные жители: миротворцы ООН помогли боевикам с рейдом на деревню в ЦАР
21:25
Спорт
Нурмагомедов похвалил Макгрегора за психологическую подготовку
21:20
Видео
#БЕЗФИЛЬТРОВ с Ксенией Мерц. Как поддерживать красоту на 200 000 в месяц?
21:20
Общество
Давно ведут борьбу: политолог Ищенко о новых эстонских санкциях против Белоруссии
21:07
Весь мир
Санкции ЭКОВАС помешали властям Мали выплатить долг по облигациям
21:04
Весь мир
Глава ЭКОВАС о перевороте в Мали: стал заразительным примером для многих африканских стран
Все новости

Страна могла бы сохраниться: Ищенко объяснил, как Киев может спасти Украину от развала
Украина
Страна могла бы сохраниться: Ищенко объяснил, как Киев может спасти Украину от развала
Федеральное агентство новостей  / 

Киевские власти еще теоретически могли бы спасти Украину от развала, но они этого не хотят, так как преследуют свои интересы. С таким заявлением выступил политолог Ростислав Ищенко.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Associated Press заявил, что Киев не будет выполнять Минские соглашения, поскольку, по его словам, они разрушат государство. Он добавил, что комплекс мер по мирному урегулированию ситуации в Донбассе нужно пересмотреть. Кроме того, Данилов призвал Запад отказаться от давления на Украину в деле исполнения данного документа.

В свою очередь, политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему киевские власти боятся выполнить Минские соглашения. По его мнению, Банковая понимает, что если Донбасс получит особые права, то его примеру последуют и другие регионы.

«Еще со времен Петра Порошено киевские власти высказывались в данном ключе по этому поводу, правда, не на таком уровне. И даже сам Порошенко говорил, что он подписывал Минские соглашения не для того, чтобы их выполнять, а для того, чтобы получить время спасти украинских военнослужащих, которых тогда добивали в Дебальцево. Я неоднократно говорил, что Украина никогда не выполнит Минские соглашения, поскольку тогда она столкнется с очень серьезным внутриполитическим кризисом. Если бы вдруг выяснилось, что за двумя регионами на законодательном уровне, которые вели против Киева гражданскую войну, признано больше прав, чем за другими, то тогда бы другие области заявили бы, что они тоже умеют воевать. Ведь в Конституции записано, что все равны», — указал он.

«Страна могла бы сохраниться»: Ищенко озвучил рецепт, как спасти Украину от развала
Федеральное агентство новостей /

Ищенко также озвучил рецепт по спасению целостности Украины. По его словам, сохранить страну будет возможно, если киевские власти передадут полномочия украинским регионам.

«Если бы значительная часть полномочий перешла в регионы, то таким образом, может быть, украинская государственность могла и укрепиться. Когда полномочия перешли бы в регионы, Киев перестал бы быть «призом», и прекратилась бы борьба за столицу. Это бы сняло большое количество противоречий. Проблема заключалась всегда в том, что когда определенные силы занимали Киев, то они получали контроль над всей Украиной и могли навязывать свою позицию всей стране», — рассказал он в интервью изданию «Украина.ру».

«Страна могла бы сохраниться»: Ищенко озвучил рецепт, как спасти Украину от развала
Новостное агентство «Харьков» /

Ищенко также рассказал, почему киевские власти не хотят передавать полномочия в регионы. По его словам, если это произойдет, то центральные власти просто-напросто потеряют контроль над ресурсами, которые находятся на территориях этих областей.

«Поэтому они и говорят, что так делать нельзя, потому что страна развалится. В этом отношении они правы. Если Киев признает особые и отдельные права Донбасса, то власть переместится в регионы. В этом случае центральная киевская власть сильно потеряет. Хотя, повторю, теоретически, страна могла бы таким образом сохраниться и получить второй шанс. Но они не собираются никому давать второй шанс, поскольку собираются до конца использовать свой», — резюмировал Ростислав Ищенко.

Президент Украины Владимир Зеленский боится обвинений в предательстве, если начнет выполнять Минские соглашения. Такое мнение высказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

Вернуться назад
Все новости / Украина / Страна могла бы сохраниться: Ищенко объяснил, как Киев может спасти Украину от развала
донбасс украина ищенко
Комментировать