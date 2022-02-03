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Равшана Куркова поразила поклонников, надев белоснежное платье в пол с открытой спиной
Шоу-бизнес
Равшана Куркова поразила поклонников, надев белоснежное платье в пол с открытой спиной
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Актриса Равшана Куркова очень популярна в России. Она снялась во многих кинофильмах. Ее безупречную игру можно увидеть в фильмах «Мамы», «Чернобыль», «Балканский рубеж» и многих других, пишет Teleprogramma.pro.

Поклонники удивляются тому, что за минувшие годы актриса практически не изменилась. Она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. По мнению самой звезды, ей повезло с генами и она не брезгует физическими нагрузками. Актриса и правда регулярно занимается спортом.

Куркова старается не распространяться по поводу своей личной жизни. Даже о рождении сына Гаспара она рассказала поклонникам не сразу. Так вышло, что большую часть своей жизни артистка проводит на работе.

Но красивыми фотографиями девушка подписчиков радовать не забывает. На этот раз она отметилась в коридоре студии, где проходят очередные съемки. Она предстала в белоснежном платье в пол. Наряд с открытой спиной позволил ее спине стать еще изящнее. Талия стала уже, а Равшана — грациознее. Она дефилировала, сделав объемную укладку и легкий макияж.

«За кофе», — подписала она публикацию.

Равшана Куркова поразила поклонников, надев белоснежное платье в пол с открытой спиной
Pr Scr instagram.com / @rav_shana

Подписчиков долго просить не пришлось. Они одарили артистку комплиментами и даже сравнили с невестой.

«До чего красивая», «Ох, какая вы стройная», «Ну прям невеста», «А где мы вас такую увидим?», «Лебединый стан», «Хороша, как всегда», «Ну что за девочка», «Какая вы грациозная», «Хрупкая, ну просто прелесть», «Любуемся вами», — прокомментировали пост подписчики.

Ранее сообщалось, как дефиле Алсу, Зары, Жасмин и Винокура испортила Елена Воробей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Равшана Куркова поразила поклонников, надев белоснежное платье в пол с открытой спиной
платье инстаграм равшана куркова дефиле
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