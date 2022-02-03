Леонков объяснил, как маневры самолетов «судного дня» обнажили неприятную правду о ядерном щите США

Вашингтон, 3 февраля. Маневры США со взлетом сразу трех Boeing E-6B Mercury вместо серьезных намерений Вашингтона показали огромную брешь в системе американского ядерного щита.

Многие СМИ, особенно восточноевропейские, представили маневры ВВС США с Boeing E-6B Mercury, которые еще называют самолетами «судного дня» неким показательным выступлением. Мол таким образом Вашингтон демонстрирует в первую очередь России свою готовность к обострению любого порядка из-за ситуации на Украине. На самом же деле воздушные пункты управления стратегическими ядерными силами на случай ответного удара поднимались в воздух из-за сугубо внутренних неприятностей. И демонстрировали они не готовность к войне, а серьезную проблему, которая для многих американцев стала полной неожиданностью.

Истинную цель взлета сразу трех Boeing E-6B Mercury ВВС США в беседе с журналистами канала «Sputnik на русском» раскрыл военный эксперт Алексей Леонков, иронично отметив, что вместо грозных намерений американские военные в этой истории скорее показали всему миру и в первую очередь своим согражданам неприятную правду о ядерном щите Соединенных Штатов.

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«Знаете, самолеты «судного дня» это прежде всего воздушные пункты управления. Они есть и у России. Мы тоже их поднимаем периодически в воздух, когда идут учения стратегических ядерных сил. Назвать это какой-то угрозой нельзя. Для американцев это сейчас вообще, скорее напоминание о больших неприятностях на фоне обострения геополитического противостояния с Россией и Китаем. США сейчас лихорадочно пытаются реанимировать свои стратегические ядерные силы. Дело в том, что с 2018 году в этот вопрос вложили немало денег, но сейчас ядерный щит США требует капитального ремонта. Администрация Байдена решила навести там порядок, но когда приехала инспекция, выяснилось, что все 450 шахтных установок с ракетами Minuteman III находятся в плачевном состоянии и требуют капитального ремонта. Да и сами ракеты не совсем исправны. Последний удачный пуск США провели в 2010 году. Самолеты «судного дня» поднимают скорее всего в рамках проверки этих стратегических сил, обнажая тем самым неприятную правду о состоянии ядерного щита. А ведь речь идет об огромной бреши», — оценил непростую дилемму американских военных военный эксперт.

Леонков признал, что эти взлеты пытаются представить, как некий посыл в адрес Москвы якобы о грозных намерениях на фоне политической конфронтации. На самом же деле США своими маневрами показывают свое самое слабое место, фактически развеивая миф о сильной ядерной державе.

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