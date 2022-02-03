Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 18:53
18:53
Армия
Фотографии с перехваченного над Белоруссией украинского дрона-разведчика появились в Сети
18:50
Армия
Зеленский заявил о расширении производства турецких беспилотников Bayraktar на Украине
18:50
Политика
Канцлер Австрии, обвинив РФ в росте цен на газ в ЕС, поменял местами причину и следствие
18:50
Общество
Замминистра здравоохранения Салагай напомнил о важности физических упражнений для здоровья
18:50
Весь мир
В Чили зарегистрирован абсолютный рекорд числа заражений от коронавируса
18:50
Происшествия
Пожарные борются с охватившим более 8 км растительности пожаром в Приморье
18:46
Политика
Илон Маск обиделся на Байдена, который не пригласил Tesla на саммит по электрокарам
18:45
Спорт
«Крылья Советов» расстались с четырьмя защитниками и взяли скандального форварда
18:44
Политика
Канцлер ФРГ Шольц запланировал визит в Россию на 15 февраля
18:41
Общество
Путин заявил, что вводить локдаун в России не будут
Все новости

Леонков объяснил, как маневры самолетов «судного дня» обнажили неприятную правду о ядерном щите США

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 18:30
Армия
Леонков объяснил, как маневры самолетов «судного дня» обнажили неприятную правду о ядерном щите США
wikipedia.org  /  USAF / Public Domain

Вашингтон, 3 февраля. Маневры США со взлетом сразу трех Boeing E-6B Mercury вместо серьезных намерений Вашингтона показали огромную брешь в системе американского ядерного щита.

Многие СМИ, особенно восточноевропейские, представили маневры ВВС США с Boeing E-6B Mercury, которые еще называют самолетами «судного дня» неким показательным выступлением. Мол таким образом Вашингтон демонстрирует в первую очередь России свою готовность к обострению любого порядка из-за ситуации на Украине. На самом же деле воздушные пункты управления стратегическими ядерными силами на случай ответного удара поднимались в воздух из-за сугубо внутренних неприятностей. И демонстрировали они не готовность к войне, а серьезную проблему, которая для многих американцев стала полной неожиданностью.

Истинную цель взлета сразу трех Boeing E-6B Mercury ВВС США в беседе с журналистами канала «Sputnik на русском» раскрыл военный эксперт Алексей Леонков, иронично отметив, что вместо грозных намерений американские военные в этой истории скорее показали всему миру и в первую очередь своим согражданам неприятную правду о ядерном щите Соединенных Штатов.

Леонков объяснил, как маневры самолетов «судного дня» обнажили неприятную правду о ядерном щите США
Prt Scr youtube.com / Соловьёв LIVE

«Знаете, самолеты «судного дня» это прежде всего воздушные пункты управления. Они есть и у России. Мы тоже их поднимаем периодически в воздух, когда идут учения стратегических ядерных сил. Назвать это какой-то угрозой нельзя. Для американцев это сейчас вообще, скорее напоминание о больших неприятностях на фоне обострения геополитического противостояния с Россией и Китаем. США сейчас лихорадочно пытаются реанимировать свои стратегические ядерные силы. Дело в том, что с 2018 году в этот вопрос вложили немало денег, но сейчас ядерный щит США требует капитального ремонта. Администрация Байдена решила навести там порядок, но когда приехала инспекция, выяснилось, что все 450 шахтных установок с ракетами Minuteman III находятся в плачевном состоянии и требуют капитального ремонта. Да и сами ракеты не совсем исправны. Последний удачный пуск США провели в 2010 году. Самолеты «судного дня» поднимают скорее всего в рамках проверки этих стратегических сил, обнажая тем самым неприятную правду о состоянии ядерного щита. А ведь речь идет об огромной бреши», — оценил непростую дилемму американских военных военный эксперт.

Леонков признал, что эти взлеты пытаются представить, как некий посыл в адрес Москвы якобы о грозных намерениях на фоне политической конфронтации. На самом же деле США своими маневрами показывают свое самое слабое место, фактически развеивая миф о сильной ядерной державе.

Ранее политолог Армен Гаспарян представил ответ Лаврова на выпад Эстонии с территориальными претензиями.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Леонков объяснил, как маневры самолетов «судного дня» обнажили неприятную правду о ядерном щите США
россия сша ввс ядерный щит
Комментировать