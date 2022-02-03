Курс евро превысил 87 рублей на торгах Мосбиржи

Москва, 3 февраля. Стоимость европейской валюты демонстрирует рост в ходе торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Биржевой курс евро увеличился на 1,02 рубля и составил 87,025 рубля. Курс доллара тем временем достиг 76,30 рубля: с начала торгового дня его стоимость подросла на 24 копейки.

На старте торгов Мосбиржи позиции рубля ослабли к американской и европейской валютам. Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии поднялся на 9 копеек — до 76,13 рубля. Стоимость евро прибавила 15 копеек и достигла 86,15 рубля.

Официальный курс доллара на 4 февраля вырос на 16,52 копейки и составил 76,65 рубля за единицу. Курс евро при этом поднялся на 27,84 копейки и оказался на уровне 86,56 рубля, свидетельствуют данные Банка России.

Журналисты The Economist представили свежие данные по «индексу бигмака». Из них следует, что рубль в настоящее время недооценен на 70%.