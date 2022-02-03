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Жителям России рассказали, когда выгоднее покупать загородную недвижимость

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 18:27
Экономика
Жителям России рассказали, когда выгоднее покупать загородную недвижимость
Пресс-служба Общероссийского народного фронта

Москва, 3 февраля. Покупать дома в деревне россиянам стоит летом, а коттеджи — зимой. Такую рекомендацию дали эксперты «Инком-Недвижимости», передает «Интерфакс».

Первичные и вторичные участки и дома в деревнях в основном покупают, когда нет снега. Иначе его наличие способно скрыть заболоченность участка, старые фундаменты и скопившийся мусор, говорится в сообщении компании.

Коттеджи в организованных поселках лучше приобретать зимой. В этот период можно оценить, насколько эффективно работают инженерные системы в морозы и как хорошо расчищаются подъезды к поселку.

Число ипотечных займов на индивидуальное жилищное строительство, земельные участки и готовые дома уменьшилось по итогам 2021 года на 11%. Соответствующие данные приводятся в исследовании ДОМ.РФ и Frank RG.

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