Жителям России рассказали, когда выгоднее покупать загородную недвижимость

Москва, 3 февраля. Покупать дома в деревне россиянам стоит летом, а коттеджи — зимой. Такую рекомендацию дали эксперты «Инком-Недвижимости», передает «Интерфакс».

Первичные и вторичные участки и дома в деревнях в основном покупают, когда нет снега. Иначе его наличие способно скрыть заболоченность участка, старые фундаменты и скопившийся мусор, говорится в сообщении компании.

Коттеджи в организованных поселках лучше приобретать зимой. В этот период можно оценить, насколько эффективно работают инженерные системы в морозы и как хорошо расчищаются подъезды к поселку.

Число ипотечных займов на индивидуальное жилищное строительство, земельные участки и готовые дома уменьшилось по итогам 2021 года на 11%. Соответствующие данные приводятся в исследовании ДОМ.РФ и Frank RG.