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Фанаты «Локомотива» присоединились к бойкоту матчей из-за введения Fan ID

Спорт
Фанаты «Локомотива» присоединились к бойкоту матчей из-за введения Fan ID
fclm.ru  /  Пресс-служба ФК «Локомотив».

Москва, 3 февраля. Фанатские движения футбольного клуба «Локомотив» заявили, что не собираются оформлять паспорт болельщика (Fan ID) и посещать матчи, на которых они будут действовать.

Фанаты «железнодорожников» назвали введение паспорта болельщика «узаконенным оскорблением» всех любителей спорта и футбола.

«Мы принимаем решение отказаться от оформления данного документа для посещения матчей любимого клуба», — следует из заявления в Telegram-канале сообщества UnitedSouth.

Закон о введении Fan ID вступит в силу 1 июня 2022 года.

Ранее о бойкоте футбольных матчей из-за принятия законопроекта о введении Fan ID объявили фанаты столичных ЦСКА, «Спартака» и «Динамо», петербургского «Зенита», «Ростова», самарских «Крыльев Советов» и казанского «Рубина». Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и вовсе назвал катастрофой введение Fan ID для болельщиков.

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футбол локомотив fan id
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