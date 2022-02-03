Фанаты «Локомотива» присоединились к бойкоту матчей из-за введения Fan ID

Москва, 3 февраля. Фанатские движения футбольного клуба «Локомотив» заявили, что не собираются оформлять паспорт болельщика (Fan ID) и посещать матчи, на которых они будут действовать.

Фанаты «железнодорожников» назвали введение паспорта болельщика «узаконенным оскорблением» всех любителей спорта и футбола.

«Мы принимаем решение отказаться от оформления данного документа для посещения матчей любимого клуба», — следует из заявления в Telegram-канале сообщества UnitedSouth.

Закон о введении Fan ID вступит в силу 1 июня 2022 года.

Ранее о бойкоте футбольных матчей из-за принятия законопроекта о введении Fan ID объявили фанаты столичных ЦСКА, «Спартака» и «Динамо», петербургского «Зенита», «Ростова», самарских «Крыльев Советов» и казанского «Рубина». Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и вовсе назвал катастрофой введение Fan ID для болельщиков.