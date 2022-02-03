Почему Исламабад так настойчиво хочет помириться с пакистанскими талибами

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Еще совсем недавно Исламабад и пакистанская террористическая группировка «Техрик-е Талибан1 Пакистан» (ТТП, запрещена в РФ) находились в поисках точек соприкосновения. Шли даже разговоры о перемирии при посредничестве членов афганского «Талибана» (запрещено в РФ), установившего в прошлом году контроль над Кабулом.

Сообщалось также о том, что в провинции Хост прошла встреча представителей ТТП и властей, в результате чего стороны договорились месяц не стрелять друг в друга. Но тишина, как и ожидалось, длилась недолго.

Невиданная террористическая активность

17 января 2022 года два пакистанских талиба атаковали полицейский участок в столице Пакистана, убили полицейского и ранили нескольких других силовиков. В МВД страны позже объявят, что это был восьмой теракт в Исламабаде начиная с 7 января. И, как оказалось, не последний.

20 января мощнейший взрыв прогремел в Лахоре. Три человека погибли, 26 получили ранения. Событие даже по меркам Пакистана стало настолько масштабным, что свое негодование вперемешку с соболезнованиями выразили практически все ключевые лица страны, включая премьер-министра Имрана Хана. Затем в ночь с 25 на 26 января террористы напали на военных в округе Кеч, что в западной части провинции Белуджистан.

Кто такие пакистанские талибы

Террористическая группировка «Техрик-е Талибан Пакистан» образовалась в 2007 году и своей главной мишенью объявила местных силовиков и военных. В результате первого теракта было убито 13 солдат, 25 получили ранения.

ТТП тесно связана с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ) и афганским «Талибаном». Но с 2014 года внутренние расколы и эффективные контртеррористические операции серьезно ослабили пакистанских талибов, считавшихся самой грозной террористической силой в стране. В этом году организация снова активизировалась.

Новая волна насилия

С самого начала перемирие между пакистанскими террористами и государством выглядело лишь как передышка. Ведь уже на берегу власти отвергли требования ТТП открыть политический офис в третьей стране и ввести в Пакистане исламскую систему. Последний пункт в Исламабаде назвали абсурдным, напомнив, что Пакистан и без того — исламская республика, в конституции которой четко указано, что все законы соответствуют нормам шариата.

Однако это не объясняет, почему члены ТТП стали так часто и эффективно атаковать пакистанских силовиков. Эксперты отмечают, что усиление террористов происходит на фоне укрепления позиций «Талибана» в Афганистане и мире. Кроме того, ТТП сильно помогает «Аль-Каида».

Статистика показывает, что после победы афганских талибов ситуация в пакистанских провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан стала стремительно ухудшаться. Теракты там стали происходить чуть ли не на ежедневной основе. В МВД страны заявляют, что почти все атаки — дело рук боевиков ТТП.

The Evolution and Future of Tehrik-e-Taliban Pakistan https://t.co/w4UKpc5yfw via @CarnegieEndow — Aniq Naji (@aniqnaji) January 30, 2022

Встает логичный вопрос — куда смотрит могущественная пакистанская межведомственная разведка? И почему, несмотря на все зверства ТТП, Исламабад все равно намерен вести с террористами переговоры? По некоторым данным, пакистанские власти инициировали еще один раунд мирного диалога с местными талибами.

Если таким образом органы безопасности Пакистана намерены вбить клин в структуру ТТП и расколоть руководство организации, то цена крайне высока, а успех замысла не гарантирован.

#PakEnemiesTTPandBLA

The outlawed Tehrik-e-Taliban Pakistan, which is also known as TTP, announced on Twitter the death of the man known as Mohammad Khurasani, which is an alias. His real name was Khalid Balti.@Team4PK pic.twitter.com/0VVxsL65m4 — Safia Nisaa ???????? (@nisaa_safia) January 27, 2022

Экспертное мнение

Вот, что на этот счет говорит директор Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко.

«Команда премьера Имрана Хана открыто продвигала в общественном мнении своей страны тему возвращения афганских талибов к власти в Кабуле как свой стратегический политический успех. На фоне глубокого внутреннего кризиса и фактически начавшейся уже осенью 2021-го прелюдии к выборам в парламент Пакистана победа афганских талибов превратилась для Хана в сильный политический козырь, с помощью которого он рассчитывал перезагрузить ситуацию в стране и изменить вероятный, не слишком приятный ему сценарий парламентских выборов», — отметил он в беседе с ФАН.

Эксперт рассказал, какую выгоду увидел в победе афганских талибов пакистанский премьер.

«Имрану Хану было необходимо, с одной стороны, использовать смену власти в Афганистане для организации провала партии Авами (пуштунских националистов) на региональных выборах в провинции Хайбер-Пахтунхва, а с другой -- максимально перетянуть на свою сторону традиционно сильный исламистский электорально-политический ресурс, который в значительной степени аккумулируется вокруг фигуры Фазл ур-Рехмана и его партии Джамиат Улема Ислам (ДУИ-Ф)», — пояснил Серенко.

По словам аналитика, аналогичные цели ставил перед собой и командующий армией Пакистана генерал Камар Джавед Баджва, который, хотя и сохраняет политическую коалицию с Ханом, при этом имеет и собственные амбиции в публичной пакистанской политике.

«Хану и Баджве было важно использовать афганский успех талибов и его эхо в Пакистане (что выразилось, в частности, в росте популярности талибского проекта и исламского политического проекта ДУИ-Ф) для нейтрализации пуштунских националистических проектов (помимо Авами, это движение Пуштун Тахафуз) и перекрытия их исламскими, не националистическими проектами. Частично команде Хана и Баджвы это удалось -- на выборах в Хайбер-Пахтунхве в конце 2021 года партия Авами и пуштунские националисты впервые проиграли выборы в провинциальный парламент», — добавил спикер.

Однако Хану и Баджве необходимо было закрепить контроль над Хайбер-Пахтунхвой и соседним Белуджистаном неформальным исламистским ресурсом, в качестве которого они рассматривали ТТП.

«Отсюда и энергичная активность со стороны Исламабада и Равалпинди в части попыток заключения мира с ТТП. Если бы такой мир состоялся, то Хан и Баджва (с учетом их новых договоренностей с Фазл ур-Рехманом) смогли бы взять под полный контроль ход выборов в парламент в Пуштунистане и Белуджистане, нейтрализовав местных националистов и перетянув на свою сторону исламистов, в том числе и возросшее число симпатизаторов талибского проекта. Это бы практически гарантировало успех коалиции с участием Хана, Баджвы и Ур-Рехмана на выборах в парламент и, соответственно, повышало бы шансы Хана сохранить за собой пост премьер-министра и после 2023 года», — резюмировал эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.