В Сенате США призвали Байдена быстрее ввести ограничения для TikTok

Вашингтон, 3 февраля. Власти США продолжают разрабатывать изменения в федеральном законодательстве для того, чтобы ограничить сервис для создания видео в TikTok и другие подобные приложения. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

The Biden administration is moving to address security risks from TikTok, eight months after it revoked former President Trump's order aimed at barring the video-sharing platform https://t.co/tdcfDjoyBF