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В Сенате США призвали Байдена быстрее ввести ограничения для TikTok

Весь мир
В Сенате США призвали Байдена быстрее ввести ограничения для TikTok
pixabay.com  / 

Вашингтон, 3 февраля. Власти США продолжают разрабатывать изменения в федеральном законодательстве для того, чтобы ограничить сервис для создания видео в TikTok и другие подобные приложения. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Министерство торговли США завершило период публичного обсуждения изменений в федеральном законодательстве с целью ограничить TikTok для предотвращения «кражи данных». В планах правительства — расширить надзор за иностранными сервисами. В конечном счете это может привести к «стороннему аудиту, проверке исходного кода и мониторингу журналов, в которых отображаются пользовательские данные», сообщает издание.

Вооруженные силы США уже запретили своим военнослужащим использовать TikTok на устройствах. Некоторые законодатели, включая сенатора Марко Рубио, говорят, что Белый дом движется слишком медленно, чтобы разработать всеобъемлющий план.

«TikTok остается серьезной угрозой для национальной безопасности США и личной жизни американцев, особенно детей. Администрация Байдена отменила критические меры, принятые президентом Трампом против этого приложения, а те робкие шаги, которые она предприняла по обеспечению безопасности данных, недостаточны», — заявил сенатор.

В самой компании неоднократно сообщали, что не делятся информацией об американских пользователях с правительством Китая и что его данные хранятся на серверах в США и на резервных хранилищах в Сингапуре. Однако чиновники, курирующие нацбезопасность Соединенных Штатов, в свою очередь, отмечали, что у приложения не будет другого выбора, кроме как выполнить требование правительства Китая о предоставлении данных. По их мнению, информацию могут использовать для отслеживания федеральных служащих, корпоративного шпионажа и составления досье в целях шантажа.

Дональд Трамп во время своего президентства заявлял, что заблокирует TikTok на территории США из-за соображений безопасности, однако так и не сделал этого. Джо Байден, в свою очередь, приказал провести широкую проверку приложений, контролируемых иностранными государствами, чтобы определить, представляют ли они угрозу США.

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